Обрат! Бащата на Александър, загинал в Околчица, наруши мълчанието си

Яни Макулев, бащата на Александър, който бе открит мъртъв в кемпер под връх Околчица, заедно с телата на Ивайло Калушев и Николай Златков, наруши мълчанието си. Той и семейството му излязоха с ново становище по отношение на брифинга на прокуратурата от 14 септември. От изказването във Фейсбук става ясно, че семейството ще поиска ексхумация на тялото и ново взимане на проби.

Ето какво гласи цялото становище на Яни Макулев:

"Дълго мълчахме, понеже се надявахме с мълчанието си да дадем възможност на прокурорите от Софийска Окръжна Прокуратура да работят без натиск и без излишен медиен шум.

Брифингът на Софийска Апелативна Прокуратура, и особено публикуването на изнесената експертиза ни накара да променим мнението си.

Израдяваме нашето мнение отдолу, като то е юридически съгласувано с представителите на роднините на останалите загинали.

Не приемаме изложеното по време на брифинга на Прокуратурата от 14 септември като обективно установена истина.

Изключително възмутени и дълбоко наранени сме от интимните подробности, които експертите си позволиха публично да обсъждат по отношение на нашия син. За нас подобно публично разгласяване е напълно недопустимо и поставя сериозни въпроси относно неговата законосъобразност и необходимост, особено когато става дума за починал човек, който няма възможност да отговори или да защити името и достойнството си.

Наред с това част от публично изнесеното, според информацията, с която разполагаме, не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата.

Конкретно следните изявления на служебните лица будят у нас недоумение и сериозни съмнения в целите на брифинга, на апелативното наблюдение на досъдебното производство и на самите служебни лица:

- беше казано че по-голяма част от исканията ни са уважени. Това не отговаря на истината. Предстои да публикуваме пълния списък на нашите искания , с техния статус, откъдето ще се види, че по-малко то 5% от исканията ни са взети предвид.

- в първаначлата съдебно-медицинска експертиза и последващата тройна експертиза се приема че смъртта е настъпила 24 до 48 часа преди намирането на телата. На брифинга беше казано,че смъртта е настъпила 5-7 денонощия преди намирането

- въпреки многобройните експертизи, до момента разследващите и прокурорите говорят за вероятност изстрелът да е произведен от Калушев. Задаваме си въпроса защо осем месеца се работи, а базови неща са още вероятни, а не потвърдени.

- изказа се твърдение, че наличието на сперма не може да се докаже, което не отговаря на истината. Сллед консултация с криминолози и разследващи, твърдим, че наличието на сперма може д абъде доказано до 2 седмици след акт, както и с днк експертизи. Поставяме под съмнение твърденията на сужебното лице, още повече че в наличните съдебно-медицински експертизи специално е написано за липсата на такъв материал.

-изказа се твърдение за находка- зеещ анален сфинктер с изглаждане на гънките на места. Подобно твърдение няма в медицинските експертизи, нито в разпитите на поемните лица.

Ще искаме разпит на абсолютно всички, присъствали на аутопсиите, както и ексхумация за изследване на останал ДНК материал.

- изказа се твърдение, че лицата са взимали упойващи вещества, но в медицинските документи се твърди обратното.

Проби с тампон са били взети в края на месец февруари, което дава достатъчно време за да се направи пълен токсикологичен профил, като такава информация не ни е предоставяна.

- изказа се мнение, че няма барутни частици по дясната ръка на Калушев, защото е стрелал с две ръце. Според криминолози, даже и в такава позиция на ръцете, по долната ще има поне микрочастици. Не се обясни наличието на барутни частици по ръцете на Златков.

Все още балистичната енспертиза не ни е предоставена.

- обясни се , че ситуационната ескпертиза не се занимава с наличието на външни следи и/или лица. Това не е верно, според дефиницията за такава експертиза в учебницине на МВР.

Или служебното лице е с липсващи знания, или си позволи да заблуди присъстващите представители на медиите.

- обясни се за намерени три гилзи, но те са в барабана на револвера, тоест, те не са търсени, за да бъдат намерени, но до момена не се дават обяснения за проентилите , намерени извън кемпера.

- не се обясни произхода на следите от забърсване по външната врата

- според снимките от предоставения ни албум, течността под вратата и по тревата е в течно състояние, не се даде убедително обяснение за този факт

- испанска паралелка същуствува във Френската гимназия от 1977 година - лесно проверим факт, което ни кара да поставим под съмнение цялата психологична експертица, кояно, очевидно е с нагласени факти, неотговарящи на истината.

- твърденията по отношение на нашия по-голям син са абсолютно недопустими, и ще търсим правата си по съдебен път

- изнесе се ствърдение че Теа е била насилвана, но в нейните и на баща й първаначални показания няма нищо подобно. Трябва да се изясни с нов разпит как твърденията на девойката и баща й де променят, както и да ъде разпитана майката на девойката

- изнесе се тврдение, че ГДБОП пе разполага с квалифицирани кадри, които да пренят и оценят сигнала за педофилия подаден от Валери Андреев. В контекста на изнесеното за мрежа , това е тобно в правомощията на ГДБ".