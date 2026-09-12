България отваря икономически фронт в Китай. Пулев търси нови инвестиции
Деветнадесетата сесия на смесената комисия ще постави акцент върху автомобилната индустрия, зелените технологии и индустриалното сътрудничество
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Деветнадесетата сесия на смесената комисия ще постави акцент върху автомобилната индустрия, зелените технологии и индустриалното сътрудничество
Темата на разговорите беше добросъседските отношения между България и Турция, както и перспективите за разширяване на сътрудничеството на регионално и...
Движението твърди за безпрецедентен теч и злоупотреба с резервационни данни на над 100 000 души
ДПС последователно работи за съхраняването на връзката с изселниците от България, живеещи в Р. Турция
В приветствието си към домакините от Крушевац гостите отправиха поздравления от името на ръководството на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров
София отчита напредък по техническите изисквания за сигурност, а последният голям критерий остава процентът на отказаните визи да падне под 3%
България беше представена от делегация, водена от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев
Срещата се проведе в духа на Празника на розата и приятелството
Любомир Монов проведе среща с обучаеми от 15-ия випуск на стратегическия курс към Университета по отбрана на Република Сърбия
Този кръг е бил „без пробив, но и без срив“
Срещите очертаха нуждата от по-тясно партньорство и обмен на опит
Срещата премина в дух на приятелство и желание за задълбочаване на културните, образователните и икономическите връзки
Сесията се провежда в символичен момент
Гостите останаха очаровани от невероятната природна красота, както и от богатата многовековна история на „Калето”
Делегацията ще бъде ръководена от премиера Росен Желязков
По време на срещата бяха обсъдени ключови предложения от страна на Дзинан
С поглед към устойчивото развитие и международното сътрудничество
Говори Дмитрий Песков
Негово Светейшество папа Франциск беше истински приятел на България, отбеляза премиерът
Франциск почина на 88-годишна възраст от инсулт и сърдечен арест на 21 април