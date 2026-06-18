Делегация на МО участва в годишната среща на зам.-началниците на отбраната на страните от Югоизточна Европа

Годишна среща на заместник-началниците на отбраната на държавите-участнички в Процеса SEDM (South-Eastern Europe Defence Ministerial Process DCHOD Meeting) се проведе днес, 18 юни, в Тбилиси, Грузия. Домакин на събитието беше заместник-началникът на Силите за отбрана на Грузия генерал-майор Иракли Чичинадзе. България беше представена от делегация, водена от заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев.

Във форума участваха заместник-началници на отбраната и техни представители от страните членки на SEDM, командирът на многонационалната бригада „Югоизточна Европа“ (SEEBRIG), представители на Центъра за сътрудничество в сигурността (RACVIAC) и Програмата на ООН за развитие (UNDP/SEESAC). Те обсъдиха постигнатия напредък и възможностите за по-нататъшно развитие на SEDM, както и други актуални въпроси на регионалното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната.

В изказването си генерал-лейтенант Красимир Кънев подчерта значителната роля, която Процесът SEDM има в укрепването на доверието и засилването на сътрудничеството между участващите държави и в евроатлантическата интеграция на държавите от региона, като същевременно изтъкна необходимостта от насочване на усилията към адаптиране спрямо новите предизвикателства пред сигурността. Той представи следващия командир на бригада „Югоизточна Европа“ – бригаден генерал Иван Маламов, който беше част от българската делегация и ще заеме длъжността от 1 септември 2026 г.

По време форума генерал-лейтенант Кънев обсъди в двустранен формат със своите колеги от Гърция, Румъния, Грузия и Северна Македония предизвикателствата и перспективите, произтичащи от променената среда за сигурност.

В края на срещата беше приета съвместна декларация на заместник-началниците на отбраната. Договорено беше провеждането на следващата среща в този формат в средата на 2027 г. в Република Сърбия.

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