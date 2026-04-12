След като преговорите се провалиха, големият въпрос е „какво следва?“

Двадесет и един часа не бяха достатъчни, за да се сложи край на 47 години враждебност между Иран и САЩ.

Историческите разговори на високо равнище в Исламабад, по време на пауза в седмици на тежка война, изглеждаха малко вероятно да приключат по друг начин, пише BBC.

Да се нарече тази маратонска преговорна сесия провал, омаловажава мащаба на предизвикателството, което са широките разлики по сложни въпроси – от дългогодишното подозрение относно ядрената програма на Иран до новите предизвикателства, които тази война породи – най-вече контрола на Иран върху стратегическия Ормузки проток, чието затваряне причинява икономически шок по света.

За да постигнат сделка, те трябваше също да преодолеят дълбока пропаст на недоверие.

Преди ден дори не беше сигурно, че двете страни ще се срещнат, а още по-малко – че ще седнат в една и съща стая.

Дългогодишно политическо табу беше нарушено. Неотложният въпрос сега е: какво следва?

Какво ще стане със спорното двуседмично примирие, което върна света назад от тревожната заплаха на президента на САЩ Доналд Тръмп да унищожи „цяла цивилизация“ в Иран? Дали президентът на САЩ ще бъде готов да изпрати преговарящите си обратно на масата за преговори?

Чуваме информации от източници тук, в Исламабад, че някои разговори са продължили, след като вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се качи на самолета си при изгрев, заявявайки, че американската делегация е направила своето „окончателно и най-добро предложение“.

Ще ескалират ли сега САЩ или ще преговарят? Все още не знаем достатъчно за това какво се е случило зад плътно затворените врати на петзвезден хотел в зелен, строго охраняван Исламабад по време на разговори, продължили дълбоко в нощта.

Все още има малко подробности за споровете и дискусиите между двете страни, подпомагани от пакистански посредници, за обажданията към и от експерти, съветници и, според Ванс, „десетки“ разговори със самия Тръмп.

Вицепрезидентът говори за „основната цел“ на САЩ по време на кратката си пресконференция на разсъмване.

„Трябва да видим недвусмислен ангажимент, че [Иран] няма да се стреми към ядрено оръжие и няма да търси средствата, които биха им позволили бързо да постигнат ядрено оръжие“, каза той.

По време на последния кръг от преговори през февруари, преди отново да бъдат предприети военни удари, Иран беше предложил нови отстъпки, включително разреждането на своя запас от 440 кг уран, обогатен до 60% – опасно близо до оръжейно ниво.

Но той все още настоява за своето „право“ да обогатява и не е склонен да се откаже от този запас, за който сега се казва, че е заровен дълбоко в развалините след въздушните удари на САЩ и Израел миналата година.

Той също така отказа многократните искания да отвори Ормузкия проток – за да позволи свободния поток на жизненоважния трафик на петрол, газ и други основни стоки – при липсата на ново споразумение.

Както американската, така и иранската делегация пристигнаха в Исламабад окуражени от убеждението си, че именно те са печелившата страна в тази война.

И те влязоха в разговорите, знаейки, че ако се провалят, има опция да продължат да се бият – независимо от нарастващата болка за собствените им народи и един свят, разтърсен от цената на този конфликт.

Имаше също така това, което д-р Санам Вакил от Chatham House описва като „ограничено психологическо разбиране за противника и за това какви компромиси са необходими за реална сделка“.

Ванс говори за добри новини – „проведохме редица съществени преговори“ – и имаше и лоши новини: „Не постигнахме споразумение.“ И той ясно заяви, че това е „лоша новина за Иран много повече, отколкото за Съединените американски щати“.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи разкритикува „прекомерните изисквания и незаконните искания“ на САЩ в публикация в X.

А председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф, който оглави иранския преговорен екип, написа, че „насрещната страна в крайна сметка не успя да спечели доверието на иранската делегация в този кръг от преговорите“.

Иран дава сигнали, че е готов да продължи разговорите. Външният министър на Пакистан Исхак Дар призова всички страни да спазват крехкото примирие и заяви, че ще продължат усилията си да насърчават диалога – настроения, които се повтарят и в други загрижени столици.

Ако историята дава някакви уроци – последният път, когато Иран постигна ядрено споразумение със САЩ и други световни сили през 2015 г., това отне 18 месеца на пробиви и сривове.

Тръмп ясно заяви, че не иска да затъва в продължителни преговори. Ванс по-рано предупреди, че САЩ няма да бъдат склонни да реагират благосклонно, ако Техеран се опита да „си играе с нас“.

Пакистанският журналист Камран Юсеф – част от армията журналисти, които прекараха безсънни нощи, за да осигурят непрекъснато отразяване с много малко детайли – заяви, че този кръг е бил „без пробив, но и без срив“.

Светът чака присъда – най-вече от Тръмп.

