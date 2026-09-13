След като преговорите се провалиха, големият въпрос е „какво следва?“
Този кръг е бил „без пробив, но и без срив“
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Този кръг е бил „без пробив, но и без срив“
София. Основно 12-часов режим на дежурствата да бъде въведен в местата за лишаване от свобода. За това настояха ръководството на Главна дирекция "Изпъ...
Мадрид. Испания настоява пред Великобритания да бъдат премахнати 70-те бетонни блока, които са спуснати във водите край Гибралтар. Това трябва да стан...