Нещата опряха до Путин: иска да посредничи за мира в Близкия изток

Руският президент Владимир Путин каза на своя ирански колега Масуд Пезешкиан, че е готов да посредничи в усилията за постигане на мир в Близкия изток, съобщи Кремъл.

Владимир Путин подчерта готовността си да продължи да улеснява търсенето на политическо и дипломатическо решение на конфликта и да посредничи в усилията за постигане на справедлив и траен мир в Близкия изток“, се посочва в съобщението на Кремъл за разговора.

Руският президент и президентът на Иран обсъдиха в телефонен разговор най-новия развой на събиитята в Близкия изток.

Иранският президент даде оценка на иранско-американските преговори, състояли се вчера в пакистанската столица Исламабад, и изрази признателност за принципната руска позиция, включително на международни форуми, целяща деескалация на ситуацията. Пезешкиан благодари също за хуманитарната помощ, оказана от Русия на иранския народ, са казва в съобщението на Кремъл.

Владимир Путин подчерта готовността си да продължи да съдейства в търсенето на политико-дипломатическо решение на конфликта и да посредничи в интерес на установяването на справедлив и траен мир в Близкия изток. За тези цели Русия ще продължи активните контакти с всички партньори в региона, отбелязва пресслужбата.

При обсъждането на актуални въпроси, свързани с двустранното сътрудничество, беше потвърдена готовността на двете страни за по-нататъшно всестранно укрепване на добросъседските отношения, допълва пресслужбата на руското президентство.

В хода на разговора Пезешкиан е поздравил Путин и всички православни християни в Русия по случай Великден.

