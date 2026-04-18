Ерата на Орбан приключи, а следващият премиер на Унгария е човек, който бърза

Петер Мадяр и неговата победоносна партия „Тиса“ не губеха време в подготовката за предаването на властта в Унгария след драматичната си победа над Виктор Орбан миналата неделя.

Те спечелиха 52% от гласовете, слагайки край на 16-годишното непрекъснато управление на неговата партия, което се равнява на 140 места в 199-местното Народно събрание.

Фидес на Орбан спадна от 135 на 53 места.

Преброяването ще бъде финализирано в събота - включително преброяванията в избирателни райони с близко равенство между гласовете и гласовете, подадени в чужбина.

Унгария спечели обещание от президента Тамаш Сульок да изтегли сформирането на новия парламент до седмицата, започваща на 4 май. След това парламентът може да избере новото правителство.

Той също така даде войнствени интервюта за обществената телевизия и радио, които до голяма степен го игнорираха или атакуваха през последните две години.

Той обеща да приеме закони за спиране на новинарските им програми, докато не бъдат назначени безпристрастни редактори.

Всичко това ще отнеме време, пише BBC.

Въоръжен с така нареченото свръхмнозинство от над две трети от местата в парламента, той също така планира със задна дата да ограничи броя на мандатите, които един министър-председател може да изпълни, до два.

Виктор Орбан вече е служил пет пъти. Ако това се осъществи, Мадяр може да затръшне вратата за завръщането на Орбан.

Едва късно в четвъртък Орбан най-накрая наруши мълчанието си след поражението в неделя в интервю за YouTube канала Patrióta. „Това е краят на една ера“, каза победеният лидер на Унгария. „Трябва да понесем това поражение с достойнство".

Той говори за чувството си на „болка и празнота“ от поражението, поемайки пълна лична отговорност за случилото се. Но не предложи анализ на основните грешки в кампанията си, освен неуспеха да се завърши проектираната от Русия атомна електроцентрала Пакш 2, която закъснява с шест години.

Среща на висшето ръководство на Фидес е насрочена за 28 април, преди партийния конгрес през юни.

В интервюто Орбан заяви, че ще продължи да ръководи Фидес, ако бъде преизбран, но добави, че партията се нуждае от „пълно обновяване“.

От останалите 53 места, които Фидес ще заеме в новия парламент, само 10 са от отделни избирателни райони, а останалите са от партийните листи.

Много от новите депутати в партийните листи трябва да бъдат заменени, тъй като не са подходящи за работа в опозиция, каза той. Вече има някои призиви за промяна в партия, където несъгласието рядко се изразява публично.

„Мисля, че Орбан не бива да подава оставка в момента“, каза Андраш Чер-Палкович, кмет на западния град Секешфехервар от партията Фидес. „Той трябва да изчака националната парламентарна група и след това да започне да оценява резултата. След това трябва да имаме избори за лидер", добави той.

В партията няма очевиден наследник на Орбан, нито пък такъв с неговото умение или чар да интегрира различни мнения и амбиции.

Американски и британски съветници критикуваха основния лозунг на кампанията на Фидес „безопасният избор“, защото той отчуждил младите избиратели.

Но за партия, която е на власт толкова дълго време, е било трудно да се представи пред избирателите като партия на промяната, каза източник пред Би Би Си. Затова двама по-млади политици, 47-годишният министър на външните работи Петер Сиярто и 51-годишният министър на транспорта Янош Лазар, често се появяваха на митингите на Орбан. Но вместо да съживят партията, техният динамизъм само правеше лидера ѝ да изглежда стар и уморен.

Орбан ще навърши 63 години следващия месец. В управляващата партия цари настроение на страх и взаимни обвинения.

Слухове за предстоящи арести за корупция се разпространяват из Будапеща. В социалните мрежи поддръжниците на Тиса нямат търпение да бъдат подведени под отговорност онези, които са забогатели незаконно при предишното правителство.

Петер Мадяр води припева.

„Моето послание към лидерите на Фидес и техните подчинени: Няма смисъл да се правите на невинна малка балерина сега и да се държите така, сякаш нищо не се е случило“, написа той във Facebook. „Знаем какво направихте на нашата любима родина и на унгарския народ. И не се съмнявайте нито за миг, че „ще пожънете това, което посеете“.“

В центъра на Будапеща почти всеки плакат на Фидес е обезобразен. На много от тях думата „Vége“ - краят - е изписана със спрей. Други са разкъсани и предекорирани с ругатни.

Един от първите проблеми, пред които е изправена Тиса, е да спре изнасянето на пари от страната от бизнесмени, близки до управляващата партия. Дубай е любима дестинация на унгарските олигарси.

Друго е да се предотврати унищожаването на доказателства за корупция, например в правителствени министерства.

Въпреки че в някои офиси документи се унищожават, двама запознати с Тиса казали пред Би Би Си, че служителите предлагат на Тиса флаш памети с важни копия в замяна на запазване на работата им или имунитет от съдебно преследване.

В петък високопоставена делегация от кабинета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Будапеща за неофициални разговори с представители на река Тиса, водени от Петер Мадяр.

За да получи достъп до 17 милиарда евро (15 милиарда британски лири) от фондове на ЕС, задържани от правителството на Орбан, новото му правителство ще трябва да изпълни 27 критерия - за независимост на съдебната система, борба с корупцията и освобождаване на медиите от правителствен контрол.

Унгарската икономика е в дълбока криза и Мадяр и екипът му знаят, че ще трябва да действат бързо.

