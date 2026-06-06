Тръмп простил на Мъск, отново са приятели

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отново смята милиардера Илон Мъск за свой приятел, въпреки публичните разногласия между двамата през последните месеци. Изказването беше направено по време на събитие, посветено на селското стопанство, излъчено от Fox News.

В речта си Тръмп припомни, че още в първия ден от президентския си мандат е отменил стимулите за използване на електрически превозни средства. По думите му впоследствие, на фона на конфликта между тях, Мъск е заявил, че компанията му Tesla преминава през труден период.

Американският президент отбеляза, че бизнесменът е имал тежък момент, но отношенията между двамата вече са се подобрили.

„И знаеш ли, Илон - той имаше лош момент, но сега отново е мой приятел. Имаше много лош момент. Той е 80% брилянтен, 20% малък провал. Но аз обичам електрическите автомобили“, каза Тръмп.

Конфликтът между Доналд Тръмп и Илон Мъск се изостри през лятото на 2025 г., след като Белият дом оттегли кандидатурата на Джаред Айзъкман за ръководител на НАСА. Айзъкман беше смятан за кандидат, подкрепян от Мъск.

След това предприемачът отправи критики към законопроекта на администрацията за бюджетно съгласуване, а спорът между двамата прерасна в размяна на публични обвинения. В един от коментарите си Тръмп дори заплаши да прекрати държавните субсидии и договорите, предоставяни на компаниите на Мъск.

По-късно собственикът на Tesla и SpaceX изтри част от публикациите си, насочени срещу президента, и призна, че някои от изказванията му са „отишли твърде далеч“.

Тръмп определи този жест като „много мил“ и впоследствие заяви, че въпреки публичния спор продължава да счита Илон Мъск за свой приятел. В същото време той отбеляза, че милиардерът се е държал „малко странно“ по време на разногласията между тях.

Илон Мъск е съосновател на седем компании, включително производителя на електрически автомобили Tesla, производителя на ракети SpaceX и стартъпа за изкуствен интелект xAI, както и компанията за социални медии X (бивша Twitter) и Neuralink.

Превод: GlasNews.bg

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