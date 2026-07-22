Изненада! Шефът на ФБР отива в Москва

Директорът на ФБР Каш Пател планира да посети Русия през есента, вероятно в средата на октомври.
Това съобщи "Politico".
Плановете идват в момент, когато преговорите за мира в Украйна буксуват, а американските законодатели настояват за нови санкции срещу Русия.
Според източниците на "Politico", Пател ще посети Русия на 14–15 октомври, като първо ще е в Москва, а след това и в Санкт Петербург.
Домакин на визитата най-вероятно ще бъде ФСБ, която е руската служба за сигурност, наследник на КГБ. Все още няма други подробности за предстоящите срещи в Русия.
За последен път Робърт Мълър, като директор на ФБР, посети Русия през 2013 г. Той първоначално бе назначен от Джордж В. Буш, а после Барак Обама удължи мандата му.
Впоследствие, той бе избран за спец прокурор, който да разследва възможна руска намеса в изборите през 2016 година. Докладът му показа, че такава има, но не установи никакви доказателства, че Доналд Тръмп или членове на неговия предизборен щаб са си сътрудничили с руското правителство.
Години по-късно, именно разследване на Пател показа, че обвиненията за "руска намеса" в изборите в САЩ са били в изгода на Демократическата партия с цел неутрализиране на основния политически съперник.
Освен директора на ФБР, ura.ru пише, че се подготвя и посещение на президента Тръмп с голяма бизнес делегация.
Такива информации се появяват непрекъснато от изявлението на Тръмп пред репортер на ТАСС на Южната морава в Белия дом.
Преди месец, на въпрос дали би посетил Русия, Тръмп каза, че е възможно и че ще направи всичко, за да се постигне споразумение в Украйна.
Това, което е по-вероятно, е специалните пратеници на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, да посетят Москва в най-скоро време след.
По думите на говорителя на Кремъл Песков, по време на последния телефонен разговор между президентите Тръмп и Путин, американската страна е потвърдила готовността си да изпрати двамата преговарящи в Москва в удобно време, а руските дипломатически източници посочват, че визитата се подготвя за близко бъдеще.