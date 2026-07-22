Директорът на ФБР Каш Пател планира да посети Русия през есента, вероятно в средата на октомври.

Това съобщи "Politico".

Плановете идват в момент, когато преговорите за мира в Украйна буксуват, а американските законодатели настояват за нови санкции срещу Русия.

Според източниците на "Politico", Пател ще посети Русия на 14–15 октомври, като първо ще е в Москва, а след това и в Санкт Петербург.

Домакин на визитата най-вероятно ще бъде ФСБ, която е руската служба за сигурност, наследник на КГБ. Все още няма други подробности за предстоящите срещи в Русия.

За последен път Робърт Мълър, като директор на ФБР, посети Русия през 2013 г. Той първоначално бе назначен от Джордж В. Буш, а после Барак Обама удължи мандата му.

Впоследствие, той бе избран за спец прокурор, който да разследва възможна руска намеса в изборите през 2016 година. Докладът му показа, че такава има, но не установи никакви доказателства, че Доналд Тръмп или членове на неговия предизборен щаб са си сътрудничили с руското правителство.

Години по-късно, именно разследване на Пател показа, че обвиненията за "руска намеса" в изборите в САЩ са били в изгода на Демократическата партия с цел неутрализиране на основния политически съперник.

Освен директора на ФБР, ura.ru пише, че се подготвя и посещение на президента Тръмп с голяма бизнес делегация.

Такива информации се появяват непрекъснато от изявлението на Тръмп пред репортер на ТАСС на Южната морава в Белия дом.

Преди месец, на въпрос дали би посетил Русия, Тръмп каза, че е възможно и че ще направи всичко, за да се постигне споразумение в Украйна.

Това, което е по-вероятно, е специалните пратеници на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, да посетят Москва в най-скоро време след.

По думите на говорителя на Кремъл Песков, по време на последния телефонен разговор между президентите Тръмп и Путин, американската страна е потвърдила готовността си да изпрати двамата преговарящи в Москва в удобно време, а руските дипломатически източници посочват, че визитата се подготвя за близко бъдеще.