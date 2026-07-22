Проф. Владимир Чуков със страховит анализ за войната в Иран

Ескалацията между САЩ и Иран навлиза в критична фаза, в която битката се води едновременно на терена, в медиите и в психологическото пространство. Арабистът и международен анализатор проф. Владимир Чуков предупреди пред БНР, че ситуацията остава взривоопасна, въпреки дипломатическите усилия за овладяване на конфликта. Военните маневри в региона показват сериозна подготовка за по-мащабни бойни действия.

Пренасочване на авиация: 100 американски самолета летят към Израел

Сигналите за предстоящ сблъсък се засилват от мащабното прегрупиране на американски военни сили. На фона на 8-те американски самолета у нас, в Израел вече са пристигнали 10, като се очаква огромната част от авиацията на САЩ в Европа – около 100 машини – да бъде дислоцирана там.

След като американските военни се преместиха от Кувейт в Йордания, Иран насочи най-тежките си удари именно натам. В момента международната общност следи дали ескалацията ще надделее, или ще бъде прието предложението на посредниците Пакистан и Катар за ново 10-дневно примирие.

Блокадата на Ормузкия проток и сухопътният план на Ердоган и Тръмп

Според проф. Чуков дългосрочно решение на кризата няма как да бъде постигнато, докато не се намери изход за Ормузкия проток, през който преминават 20% от световните енергоресурси, регулиращи цената на петрола. Ключов дипломатически ход обаче се подготвя в Турция.

По време на среща в Анкара Реджеп Ердоган е обсъдил с Доналд Тръмп мащабен икономически план за заобикаляне на опасния проток. Идеята е енергийните потоци да се пренасочат по сухопътни артерии и железници през Сирия, Ливан и Турция. Този алтернативен коридор неизбежно ще премине и през България, което експертът оценява като изключително печеливша перспектива за страната ни в бъдеще.

Нотата до българското МВнР: Реална заплаха или пропаганда?

Конфликтът рикошира директно у нас чрез официална нота, изпратена от Иран до българското Министерство на външните работи. Българското МВнР реагира бързо, като декларира, че страната ни не предприема абсолютно никакви враждебни действия срещу ислямската република.

Проф. Чуков призова родните политици и медии към изключителна сдържаност. Анализаторът предупреди, че изнасянето на класифицирана информация – като технически параметри на военна техника и детайли за бойни действия – застрашава сигурността и вкарва страната в излишен риск в тази сложна психологическа и хибридна война.