Всичко за Фсб

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Apple отхвърли твърденията на руската ФСБ за "тясно сътрудничество" с американските разузнавателни служби

Apple отхвърли твърденията на руската ФСБ за "тясно сътрудничество" с американските разузнавателни служби

Руското външно министерство заяви, че "разузнавателните служби на САЩ от десетилетия използват ИТ корпорации, за да събират мащабни данни за интернет...

02 юни | 21:28
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Федералната служба за сигурност на Русия ще получи достъп до базите данни на таксиметровите приложения

Федералната служба за сигурност на Русия ще получи достъп до базите данни на таксиметровите приложения

Документът предвижда Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия да получи право на достъп до базите данни на таксиметровите агрегатори, сред които...

16 май | 12:30
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ФСБ: "Високо" е химн

ФСБ: "Високо" е химн

ФСБ направиха уникално двучасово шоу на сцената на Античния театър Пловдив. Музикантите представиха парчета от своята 35-годишна дискография, които ви...

07 септември | 5:25
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