Драма в Черно море! Има жертва, търси се нападателят

Един човек е загинал, а други четирима са били ранени, след като плаващ под турски флаг риболовен кораб е бил атакуван в Черно море, съобщи командването на Турската брегова охрана, цитирано от Hurriyet Daily News.

Наблизо намиращ се рибарски кораб е спасил петима ранени членове на екипажа от потъващия кораб и се е насочил към Инеболу на черноморското крайбрежие на Турция. Един от ранените членове на екипажа, който е бил в тежко състояние, е починал по време на пътуването, предава trud.bg.

След съобщението за инцидента плавателен съд на бреговата охрана с медицински екип на борда е отплавал от Инеболу.

Той достигнал до риболовния кораб на около 115 морски мили северно от пристанище Инеболу и прехвърлил на борда си ранените и тялото на починалия. След пристигането в Инеболу пострадалите са били откарани в болница.

Директорът на окръжната здравна служба на провинция Кастамону, Февзи Явузълмаз, заяви, че нараняванията са причинени главно от фрагменти от шрапнели. Той добави още, че двама от ранените са в относително по-леко състояние, докато други двама имат по-сериозни наранявания.

До момента няма информация кой е извършил нападението, отбелязва турското онлайн издание, пише "Флагман"





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