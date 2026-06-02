САЩ може да разширят ядреното си присъствие в Европа

САЩ обсъждат възможността за разполагане на ядрени оръжия в допълнителни държави от НАТО в Европа, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с разговорите.

Според информацията американски представители са дали сигнал, че са отворени към разширяване на сегашната система за ядрено възпиране отвъд шестте държави, които в момента приемат самолети, способни да носят ядрени оръжия.

По данни на изданието идеята предвижда повече страни да приемат т.нар. самолети с двойно предназначение (Dual-Capable Aircraft – DCA), които могат да бъдат използвани както за конвенционални, така и за ядрени удари.

Въпреки това Financial Times отбелязва, че на този етап не се очаква скорошно постигане на споразумение за разширяване на американското ядрено присъствие в Европа.

Сред държавите, проявяващи интерес към евентуално разполагане на подобни бази, са страни от източния фланг на НАТО, включително Полша и някои от балтийските държави. Според източниците дискусиите продължават в рамките на Алианса.

Засега Ройтерс не е успяла независимо да потвърди информацията. От Белия дом, Пентагона и НАТО не са отговорили веднага на запитванията за коментар.

Ръководителят на политиката на Пентагона Елбридж Колби вече е заявявал публично, че САЩ ще продължат да използват ядрения си арсенал за защита на съюзниците от НАТО, дори ако европейските партньори поемат по-голяма роля в конвенционалната отбрана.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и редица негови сътрудници нееднократно са критикували европейските съюзници за недостатъчните разходи за отбрана и зависимостта им от американската военна защита.

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