Опасна серия в Германия! След летището дронове и над военна база
Берлин разследва инцидентите, след като вътрешният министър предупреди за "ново ниво на опасност" и сценарий за хибридна атака
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Берлин разследва инцидентите, след като вътрешният министър предупреди за "ново ниво на опасност" и сценарий за хибридна атака
Това е информация на Financial Times
В САЩ изготвят план за изграждане на нови военни бази в Африка, Югозападна Азия и Близкия изток, съобщи в. „Ню Йорк Таймс". Според изданието базите ще...
Военна база в Южна Корея получи антракс по погрешка. Живите спори са изпратени и в частни лаборатории в девет американски щата след недоразумение във...
Канадското правителство изпраща 125 военни в бази на НАТО в Централна и Източна Европа, съобщи министерството на отбраната в Отава. Не се уточнява в к...
Това няма да повлияе на оперативните ни възможности, твърдят от Пентагона Намаляването на бюджета и личния състав на армията на САЩ ще стане причина...
София. Премиерът Бойко Борисов ще представи позицията на правителството за бъдещето на военните бази на САЩ в България в рамките на петъчния парламент...
София. Военновъздушните сили (ВВС) отбелязват своя професионален празник. По този повод в част от базите на ВВС в страната ще има ден на отворените вр...
От САЩ са се отказали от намеренията си да строят бази за войски у нас и в Румъния. Бюджетни съкращения са причината, става ясно от командващият амери...
Лондон. По повод твърденията за използвано химическо оръжие в Сирия и започналите дискусии на Запад за алтернативите за военна намеса в арабската стра...