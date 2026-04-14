ЕС постави 27 условия пред Мадяр за 35-те млрд. евро

Европейският съюз е поставил списък от 27 условия пред новоизбрания министър-председател на Унгария Петер Мадяр, срещу които страната може да получи достъп до блокираните 35 милиарда евро от европейските фондове. Според информация на Financial Times, ключовите изисквания на Брюксел включват отблокиране на заема от 90 млрд. евро за Украйна и отмяна на унгарското вето върху поредния пакет санкции срещу Русия.

Списъкът с реформи обхваща широк спектър от мерки за върховенство на закона, включително засилване на антикорупционните проверки и премахване на спорни закони от управлението на Виктор Орбан.

Сред тях са промени в политиките за търсещите убежище и гарантиране на академичната свобода в страната. Брюксел настоява и за разрешаване на дългогодишния спор относно миграционното законодателство, заради който Унгария плаща ежедневна глоба от 1 млн. евро, натрупала вече близо 900 млн. евро.

Въпреки натиска от страна на Европейската комисия и очакванията за бързи резултати, лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр вече очерта своите „червени линии“.

Победителят в изборите, чиято партия спечели конституционно мнозинство, заяви, че Будапеща ще запази покупките на руски петрол и няма да участва в общия заем на ЕС за Украйна. Освен това той изрази несъгласие с ускореното приемане на Киев в блока.

Първите официални посещения на новия премиер ще бъдат във Варшава и Виена, след което той ще отпътува за преговори в Брюксел.

