Тръмп се разлюти. Взе най-важното решение

12 апр 26 | 16:39
Боряна Колчагова

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Военноморските сили на САЩ ще „блокират“ Ормузкия проток, след като преговорите за „ядрените амбиции“ на Иран се провалиха, съобщи BBC.

Контролът над Ормузкия проток и статутът на запасите от обогатен уран на Иран са се превърнали в ключови спорни точки в преговорите между САЩ и Иран, съобщи Axios, позовавайки се на източници, запознати с дипломатическия процес.

Според източници на агенцията, Техеран е настоявал да запази правото си да контролира корабоплаването в стратегически важния Ормузки проток, през който преминават приблизително 20% от световните доставки на петрол. Освен това иранската страна е отказала да направи отстъпки по въпроса за запасите от обогатен уран, считайки ги за неразделна част от националната си програма.

Преговорите бяха интензивни: страните проведоха няколко кръга срещи в различни формати, а общите дискусии продължиха близо 24 часа - от събота вечер до ранна неделя сутрин. Въпреки интензивността на диалога, не беше постигнат компромис по ключови въпроси.

В пост в социалната мрежа Truth Social Тръмп, че преките преговори с Иран в Исламабад са се провалили, защото „Иран не е склонен да се откаже от ядрените си амбиции“.

„По единствения въпрос, който наистина имаше значение - ЯДРЕНАТА ПРОГРАМА - не се стигна до споразумение. Незабавно Военноморските сили на Съединените щати ще започнат да БЛОКИРАТ всички кораби, които се опитват да влязат или да напуснат Ормузкия проток“, написа американският президент.

По-рано ръководителят на иранската делегация заяви, че САЩ не са успели да спечелят доверието на Техеран по време на продължителните преговори в Исламабад.

Междувременно Израел и Ливан ще проведат свои преговори във Вашингтон следващата седмица.

В предната си публикация в Truth Social Тръмп казва, че „Иран обеща да отвори Ормузкия проток и съзнателно не го направи“.

„Това причини безпокойство, разстройство и болка на много хора и страни по целия свят“, казва той.

„Както обещаха, по-добре да започнат процеса по бързото отваряне на този МЕЖДУНАРОДЕН ВОДЕН ПЪТ!“

Той продължава да говори за преговорите в Исламабад, казвайки, че е бил „пълно информиран“ от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и преговарящия Джаред Кушнер, като същевременно похвали усилията на пакистанския премиер Шехбаз Шариф и неговия екип.


