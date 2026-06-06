Казанлък и Лай Чау обсъдиха разширяване на партньорството в сферата на икономиката

В рамките на традиционните събития, посветени на Празника на розата, Община Казанлък посрещна официална делегация от побратимения град Лай Чау, Виетнам.



Посещението бе насочено към задълбочаване на сътрудничеството между двете общини в областта на културата, икономиката и местното развитие.



Делегацията от Виетнам бе ръководена от г-н Тонг Тан Хай – заместник-председател на Народния комитет на провинцията. От българска страна в срещата участие взеха кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, председателят на Общински съвет Николай Златанов и експертът по международни отношения Стела Радованова.



Делегацията от Лай Чау изрази изключителен интерес към възможността заместник-кметът Сребра Касева да съдейства и да сподели опит при организирането на техни празници във Виетнам, като пример за успешно културно сътрудничество между побратимените градове. Интерес предизвиква и култивирането на роза “Дамасцена” на територията на Виетнам.



По време на разговорите кметът Стоянова представи основните икономически и социални характеристики на Община Казанлък.



Тя подчерта, че връзките между Казанлък и Лай Чау трябва да се задълбочават не само в културната, но и в икономическата сфера, чрез насърчаване на по-тясно сътрудничество между институциите и бизнеса в двата града.



Кметът Стоянова съобщи още, че всички побратимени градове на Казанлък ще получат годишни програми с конкретни инициативи за развитие на партньорствата. По отношение на Лай Чау се предвиждат съвместни проекти между учебни заведения и обмен на студенти, както и инициативи за опознаване на двата региона чрез художествени и фотографски пленери.



Срещата се проведе в духа на Празника на розата и приятелството, като двете страни изразиха готовност за разширяване на партньорството и бъдещо сътрудничество.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com