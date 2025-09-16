Официална делегация от Германия посети Белоградчишката крепост

Белоградчик бе посетен от официална делегация от Германия, водена от Торстен Ерни - областен управител на Ортенау, съобщиха от българската община.

Белоградчишка крепост „Калето” посетиха още Ани Арутюнян – областен управител на област Видин, Джулия Мругала – служител по трансгранично сътрудничество, членовете на Видинския комитет Карстен Ерхард (кмет на община Нордрах), Джулия Рот-Херман, Филип Саар, Мартин Тойфел, Ерик Вайде (кмет на Община Фризенхайм) и Петя Зашева от Агенцията за регионално развитие.

Ангел Боянов – заместник-кмет и Ангел Георгиев – председател на Общинския съвет представиха на официалните лица красотите на Белоградчишка крепост и ги поканиха отново да посетят общината, като този път предложиха да ги заведат в пещерата „Магурата”.

Гостите останаха очаровани от невероятната природна красота, както и от богатата многовековна история на „Калето”, представена им увлекателно от Николай Александров - екскурзовод на крепостта.

Събитието се осъществява по покана на Ани Арутюнян, тъй като Областна администрация-Видин и Областна администрация-Ортенау, провинция Баден-Вюртемберг (Германия) имат изградени партньорски взаимоотношения от 2010 г. насам. Двете области си сътрудничат в сферата на икономиката и развитие на инфраструктурата, като основните приоритетни областни на взаимодействие са винарството, земеделието, търговските връзки между фирмите, туризма, управлението, околната среда и образованието.

