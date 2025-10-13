Стигнахме до затвор за боклука! Новите правила

Изхвърлянето на битови, строителни и производствени отпадъци на нерегламентирани места вече няма да е просто административно нарушение, а престъпление, което може да прати нарушителите зад решетките. Това предвиждат подготвените от Министерството на правосъдието промени в Наказателния кодекс, с които България най-сетне предприема сериозна крачка срещу незаконните сметища.

Предложението идва след поредица от сигнали и скандали с нерегламентирани отпадъци, които години наред тровят почвата, водата и въздуха в десетки райони на страната.

От глоба до затвор – новият наказателен ред

Сегашното законодателство третира изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места като административно нарушение, за което физическите лица плащат глоба между 300 и 1000 лева, а юридическите – между 1400 и 4000 лева. С промените, предложени от Министерството на правосъдието, рамката става несравнимо по-тежка: за изхвърляне на големи количества отпадъци извън депата, което създава опасност за живота и здравето на хората или причинява щети на природата, ще се налага лишаване от свобода от една до пет години и глоба между 5000 и 30 000 лева.

Това е и първият реален опит на държавата да криминализира т.нар. „екологични престъпления“, които в редица страни от ЕС отдавна са част от наказателното право. По данни на Европейската комисия, България е сред държавите с най-много нерегламентирани сметища на глава от населението, а у нас ежегодно се откриват стотици незаконни депа – от полета край градове до речни корита.

Европейски натиск и обществена подкрепа

Новите текстове в Наказателния кодекс ще приведат българското законодателство в съответствие с Директива 2008/99/ЕО на Европейския съюз, която изисква държавите членки да криминализират действия, нанасящи сериозни вреди на околната среда. Ангажиментът беше поет от министъра на правосъдието Георги Георгиев миналата седмица и потвърден лично от премиера Росен Желязков по време на среща с Националното сдружение на общините (НСОРБ).

Предложението вече среща широка подкрепа – както от местните власти, така и от екоорганизациите, които от години настояват за твърд отпор срещу безконтролното замърсяване. „Това е закъсняла, но необходима мярка. Едва когато отговорността стане наказателна, обществото ще разбере, че боклукът не е безследен“, коментират експерти от сектора.

С новите промени България ще направи крачка към прилагането на европейския стандарт, според който опазването на околната среда не е административна подробност, а въпрос на национална сигурност.

