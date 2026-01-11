Внимание! КАТ с добра и лоша новина за глобите от камерите

КАТ обяви една добра и една лоша новина в началото на година за глобите, които се събират от тол камерите по пътя.

За толеранса

Настана голямо объркване с толеранса от 3 км/ч - досега водачите знаеха, че при превишение с 10 км/ч, камерите няма да ги заснемат.

Телеграф показа фиш от който става ясно, че при превишение до 100 км/ч толерансът е 3 км, а когато е над 100 км, камерите не снимат, ако се движим с по-висока скорост в рамките на 3%. Според медията обаче този толеранс не важи от тази година.

От КАТ успокоиха - от началото на годината промяна в закона няма, но има промяна единствено в неизбежността на наказанието.

Според тях широко тиражираната теза за "нов толеранс от 3 км/ч" е технически некоректна.

Става въпрос за стандартната метрологична грешка, която уредите автоматично приспадат в полза на водача:

3 км/ч за скорости до 100 км/ч.

3% за скорости над 100 км/ч.

Това означава, че на магистрала "Тракия" при ограничение 140 км/ч, камерата ще отчете нарушение, ако поддържате средна скорост, която след приспадането на 3% все още е над допустимата.

Така че, законовият праг за налагане на глоба остава непроменен – санкциите започват при превишение с 10 км/ч.

Повече глоби

КАТ обаче обявиха, че глобите запазват своите стойности, но честотата им ще нарасне експоненциално, особено за системните нарушители:

20 лв. за превишение от 10 до 20 км/ч.

Това е най-честото нарушение, което досега рядко се санкционираше, но вече няма да е така.

50 лв. за 21-30 км/ч отгоре.

400 лв. за 31-40 км/ч.

600+ лв. за над 40 км/ч.

От тях припомнят, че при електронните фишове за скорост не се отнемат контролни точки, освен в случаите на драстични нарушения, изискващи временно отнемане на книжката.

