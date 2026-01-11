Внимание! КАТ с добра и лоша новина за глобите от камерите

КАТ обяви една добра и една лоша новина в началото на година за глобите, които се събират от тол камерите по пътя.
За толеранса
Настана голямо объркване с толеранса от 3 км/ч - досега водачите знаеха, че при превишение с 10 км/ч, камерите няма да ги заснемат.
Телеграф показа фиш от който става ясно, че при превишение до 100 км/ч толерансът е 3 км, а когато е над 100 км, камерите не снимат, ако се движим с по-висока скорост в рамките на 3%. Според медията обаче този толеранс не важи от тази година.
От КАТ успокоиха - от началото на годината промяна в закона няма, но има промяна единствено в неизбежността на наказанието.
Според тях широко тиражираната теза за "нов толеранс от 3 км/ч" е технически некоректна.
Става въпрос за стандартната метрологична грешка, която уредите автоматично приспадат в полза на водача:
3 км/ч за скорости до 100 км/ч.
3% за скорости над 100 км/ч.
Това означава, че на магистрала "Тракия" при ограничение 140 км/ч, камерата ще отчете нарушение, ако поддържате средна скорост, която след приспадането на 3% все още е над допустимата.
Така че, законовият праг за налагане на глоба остава непроменен – санкциите започват при превишение с 10 км/ч.
Повече глоби
КАТ обаче обявиха, че глобите запазват своите стойности, но честотата им ще нарасне експоненциално, особено за системните нарушители:
20 лв. за превишение от 10 до 20 км/ч.
Това е най-честото нарушение, което досега рядко се санкционираше, но вече няма да е така.
50 лв. за 21-30 км/ч отгоре.
400 лв. за 31-40 км/ч.
600+ лв. за над 40 км/ч.
От тях припомнят, че при електронните фишове за скорост не се отнемат контролни точки, освен в случаите на драстични нарушения, изискващи временно отнемане на книжката.
