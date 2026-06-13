Внимание! КАТ с добра и лоша новина за глобите от камерите
Толерансът остава, но фишовете набъбват
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Толерансът остава, но фишовете набъбват
Тези промени ще влязат в сила от 7 февруари 2026 г.
"Честитките" тръгват от февруари
Глоби и за превишена средна скорост, общински служители ще връчват фишове
Тя е новият политически капан за шофьорите, каза лидерът на "Възраждане"
Министърът на регионалното развитие Иван Иванов присъства на първите изпитвания