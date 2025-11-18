Готвят тесла за средната скорост и "Гражданска отговорност“

Предвиждат се промени във връзка с установяването на средна скорост на автомобилите и наличието на платена „Гражданска отговорност“.

Измененията се предвиждат от Инструкцията за обмен на информация между Агенция „Пътна инфраструктура“, МВР и Агенция „Митници“, качени за обществено обсъждане.

С промени в закона се въведе изискването органите на МВР да осъществяват контрол за наличие на сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ чрез получаване на информация за движещите се по пътищата пътни превозни средства от електронната система.



Предвидено е, че с цел контрол за наличие на сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО“, АПИ предоставя на МВР информация, установена чрез електронната система за събиране на пътни такси, за регистрационните номера на автомобилите, преминали по платената пътна мрежа.



МВР от своя страна ще извършва проверка на пътните превозни средства за наличие на „Гражданска отговорност“ чрез обмен на информация с Гаранционния фонд.

Ако се установи липса на застраховка, МВР ще получава от АПИ снимки от преминаването, засечено от електронната система за събиране на пътни такси.

Те ще са доказателство за движението на автомобила на дадената дата и час от снимката, която съдържа и уникален идентификатор на техническото средство, извършило заснемането.



Тези промени ще влязат в сила от 7 февруари 2026 г.



Друга промяна касае въведените нормативни изисквания на нарушение на средната скорост. Беше предвидено нарушения за средна скорост да могат да бъдат установявани от определени от министъра на вътрешните работи служби за контрол, чрез техническите средства на електронната система на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Контролът на средната скорост позволява осъществяването на контрол в по-дълги участъци, за разлика от осъществявания контрол в определени точки, преди и след които водачите допускат превишавания на скоростта.



Очаква се така да се осигурят качествени механизми за обмен на информация за нуждите на правоприлагането при осъществяване на контрол за спазване на ограниченията на скоростта, прогласени от ЗДвП, за наличието на сключен и действащ договор за задължителна застраховка „ГО“ на автомобилистите, пише в мотивите към проекта.

