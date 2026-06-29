Делегация от Община Стара Загора участва в честванията на Видовден в побратимения град Крушевац

Делегация от Община Стара Загора посети побратимения сръбски град Крушевац по повод честванията на Видовден (Св. Витус) – един от най-значимите празници в Република Сърбия, носещ силен исторически и духовен заряд.

В състава на делегацията бяха общинските съветници Бояна Манова и Недко Кузманов, както и Боян Даскалов – началник на отдел „Административно-стопански дейности“ в Община Стара Загора.

В рамките на официалната програма представителите на Стара Загора бяха посрещнати от домакините от град Крушевац – Снежана Алексич, заместник-кмет по социални дейности, и Ана Прванов, заместник-кмет по екология. Гостите участваха в редица събития, посветени на празника, срещи с представители на местната власт, както и разнообразни културни прояви и церемонии, свързани с отбелязването на Видовден.

В приветствието си към домакините от Крушевац гостите отправиха поздравления от името на ръководството на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров. Беше подчертано, че Крушевац с гордост съхранява своите дълбоки исторически корени, като същевременно уверено гради модерно, отворено и проспериращо бъдеще за своите граждани. Акцентирано бе, че приятелството между Стара Загора и Крушевац е доказало своята устойчивост във времето и се основава на взаимно уважение, културна близост и общи цели. Посочено бе, че споделените ценности са основа за по-нататъшно развитие на сътрудничеството в интерес на двете общности.

Представителите на старозагорската община пожелаха на ръководството на града „мъдрост и вдъхновение в управлението“, а на всички жители и гости на Крушевац – „здраве, мир, благоденствие и щастливи празнични дни“.

В програмата бяха включени откриване на бюст на бившия кмет Драги Несторович и нов парк, както и парад на културни и художествени организации от диаспората, участващи в Младежкия лагер 2026 в Крушевац – „Младите пазители на традицията“, проведен на площад „Kosovskih Junaka“ (Косовски герои). Делегацията присъства и на театралната програма „Просвещение за Видовдан“ – официална постановка на Националния театър в Белград, представена в театъра на град Крушевац.

Делегацията взе участие и в официалните церемонии по полагане на венци пред Паметника на косовските герои – символ на историческата памет и националното самосъзнание на сръбския народ. Те бяха гости и на официалното заседание на Общинския съвет в град Крушевац.

Посещението затвърди приятелските отношения между Крушевац и Община Стара Загора и потвърди значението на международното сътрудничество между побратимените градове като основа за развитие на устойчиви партньорства, културен обмен и добри практики в местното самоуправление.

Участието на старозагорската делегация е израз на уважение към традициите на побратимения град и поредна стъпка към укрепване на връзките между двете общности.

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