Делегация от Община Стара Загора участва в честванията на Видовден в побратимения град Крушевац
В приветствието си към домакините от Крушевац гостите отправиха поздравления от името на ръководството на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров
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В приветствието си към домакините от Крушевац гостите отправиха поздравления от името на ръководството на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров
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