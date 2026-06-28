Вучич заговори за последни дни. Видовден извади студентите на площада

Сърбия влиза в нова политическа криза на символна дата. В Кралево студенти организират демонстрация под наслов „Всичко се вижда на Видовден“, ден след като президентът Александър Вучич заяви пред свои привърженици, че това са последните му дни и седмици като държавен глава. Той обяви намерение да подаде оставка, без да уточни точна дата, и обеща предсрочни президентски и парламентарни избори. Вучич каза още, че управляващите и коалиционните им партньори ще се явят на вота с листа „Единна Сърбия“, но не съобщи кога изборите ще бъдат свикани.

Решението идва след 18 месеца масови антиправителствени протести, водени основно от студенти. Вълната започна след трагедията на гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., когато срутена козирка отне живота на 16 души и отприщи гняв срещу корупцията, лошия контрол върху обществените проекти и дългото управление на Вучич. Ройтерс определя протестното движение като най-сериозното предизвикателство срещу властта му от години, докато самият Вучич отхвърля обвиненията на опозицията и твърди, че зад част от натиска стои чуждо влияние.

Вучич обеща да си тръгне

На митинг на Сръбската прогресивна партия Вучич заяви, че ще се оттегли в рамките на седмици. Пред хиляди свои привърженици той обяви, че ще помогне на управляващите да спечелят доверието на народа за следващите четири години. Според испанския „Ел Паис“ митингът е събрал около 200 000 души, а Ройтерс съобщава, че Вучич е обещал ранни избори, но без конкретен график.

Тази оставка обаче не означава непременно край на политическата му власт. Асошиейтед прес и Ройтерс отбелязват, че Вучич може да търси връщане към премиерския пост, ако партията му спечели изборите. Това би му позволило да напусне президентството, но да запази централната роля в управлението на страната.

Между Европа, Москва и Пекин

Вучич подчерта, че Сърбия ще продължи европейския си път, но без да прекъсва традиционните партньорства с Китай и Русия. Това е познатата му външнополитическа линия - баланс между кандидатурата за членство в ЕС и отношенията с две сили, които Белград не иска да губи.

Именно този баланс от години подхранва напрежение и в самата Сърбия. Страната е кандидат за членство в ЕС, но запазва тесни връзки с Москва и Пекин. Ройтерс отбелязва, че темата за демократичните стандарти, върховенството на закона, медиите и корупцията остава ключова за европейския път на Белград.

Студентите избират Видовден

Студентското движение отговаря с демонстрация в Кралево под наслов „Всичко се вижда на Видовден“. Денят не е избран случайно. Видовден, 28 юни, е сред най-натоварените дати в сръбската историческа памет. Той е свързан с битката на Косово поле през 1389 г., която в сръбската традиция се възприема не само като военен сблъсък, а като символ на жертва, чест и национална съдба.

Студентите в блокада предварително обявиха програмата на събирането в Кралево, а сръбски медии посочиха, че посланието „Всичко се вижда на Видовден“ цели да превърне историческата дата в политически призив за отговорност. Така протестът влиза в пряк сблъсък със символния език, който властта на Вучич също често използва - народ, държава, стабилност и национално единство.

Сянката на Нови Сад

Трагедията в Нови Сад остава сърцето на протеста. За студентите и опозицията 16-те жертви не са просто резултат от инцидент, а знак за разпад в системата - обществени поръчки, контрол, отговорност и политическа защита. Затова искането за предсрочни избори не е само процедурен въпрос, а опит властта да бъде принудена да отговори пред избирателите.

През последните месеци демонстрации имаше в редица сръбски градове, включително в Нови Сад. Ройтерс съобщи, че хиляди протестиращи са се събрали там на годишнината от трагедията, с искане за предсрочни избори и с обвинения към управлението на Вучич за корупция и злоупотреба с власт - твърдения, които властите отричат.

Оставка или нов ход

Най-големият въпрос вече е дали обявената оставка ще бъде реално отстъпление, или ход за пренареждане на властта. Вучич не може да се кандидатира за нов президентски мандат след изтичането на настоящия, но ранното му оттегляне може да отвори път към избори, в които той да мобилизира своята партия и евентуално да се върне като премиер.

Затова и битката не приключва с думите „ще подам оставка“. За привържениците му това е знак за контролирана промяна и нов мандат на доверие. За студентите и опозицията - тест дали Сърбия ще получи честни избори, отговорност за Нови Сад и край на модела, който те обвиняват в корупция и натиск върху институциите.

Символният сблъсък тепърва започва. Вучич поставя оставката си в рамка на изборна победа и „Единна Сърбия“. Студентите отговарят с Видовден - ден, в който според тях всичко трябва да се види. Между двете послания стои една страна, която след 18 месеца протести вече не пита само кой ще бъде президент, а дали властта изобщо може да бъде сменяна без страх, натиск и политическа мъгла.

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