Новата ера на Балканите започва с шокиращ съюз, който взриви старите геополитически зависимости и постави началото на брутална подмяна на влиянието в региона.

Мирът на Балканите беше окончателно погребан, след като във Вашингтон официално стартира процесът на стратегически диалог между Съединените щати и Сърбия. Сръбската делегация, водена от външния министър Марко Джурич, прекрачи прага на американската власт, за да подпише споразумения, които доскоро изглеждаха напълно немислими.

Космически амбиции и цената на компромиса

Най-скандалният елемент от визитата се оказа неочакваното присъединяване на Сърбия към космическата програма Артемис и подписването на договори за сътрудничество с НАСА. Сръбските институции и компании получават зелена светлина да участват в изследването на космоса за мирни цели, което Джурич патетично определи като исторически скок напред. Тази космическа маска обаче едва успява да прикрие истинските, земни и много по-прагматични намерения на двете държави.

Енергийната клопка за милиарди

Истинското ядро на преговорите във Вашингтон не е Космосът, а бруталната битка за енергийна независимост и контрол над технологиите на бъдещето. Тази технократска и икономическа инвазия на САЩ има за цел окончателно да изтръгне Сърбия от орбитата на Москва и Пекин, превръщайки я в пионка от американския дневен ред за Източна Европа.