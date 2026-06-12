Наш журналист: Сърбия е риск за Балканите, който Брюксел подценява

„Берлинската стена в Сърбия не се е срутила.“ С тази остра формула журналистът Любчо Нешков предупреди, че според него Белград остава единствената държава в региона, която не е преминала истинска демократична промяна след края на комунизма. Пред бТВ той свърза поведението на Сърбия, политиката към съседите и напрежението около Северна Македония със стара властова структура, която по думите му е оцеляла от времето на Сталин. Нешков отправи тежък упрек и към Брюксел, и към София - че подценяват риск, който вече е описан в европейски документи и може да удари целия Европейски съюз.

„Това е държава, която не се е променила“

Нешков заяви, че в Сърбия е имало само един плах опит за промяна, но той е приключил с убийството на премиера в центъра на Белград. Според него това показва дълбочината на проблема и невъзможността страната да се откъсне от старите си структури.

„Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури така, както Сталин им ги е построил през 1945 година. И това нещо го прехвърлят в съседните държави“, каза журналистът. Така той постави темата не като спор за отделно изказване или дипломатически жест, а като въпрос за цяла политическа система, която според него продължава да работи чрез влияние, страх и регионален натиск.

Според Нешков този модел не остава само вътре в Сърбия. Той смята, че Белград изнася старите си зависимости към съседните държави и особено към Северна Македония, където според него външнополитическите решения все по-често се подчиняват на логиката на „сръбския свят“.

Скопие, английският език и чуждият дневен ред

Нешков коментира и участието на президента на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова в Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, чийто домакин беше президентът Илияна Йотова. По време на форума Силяновска-Давкова избра да разговаря с българските журналисти на английски.

„Сега е английският, миналия път беше знамето, преди това джапанките и така нататък. Това даже не е дневният ред на европейските институции. Това не е дневният ред и на Северна Македония“, заяви Нешков. Според него в Скопие от сутрин до вечер се говори за идентичност, език и националност, но този дебат не решава реалните проблеми на страната.

Журналистът разказа, че Силяновска-Давкова е реагирала остро на въпрос на български журналист как ще отговори на атака срещу идентичността на Северна Македония от страна на Сърбия. Според Нешков именно София е най-подходящото място тя да говори на северномакедонски, ако това е част от политическата стратегия на Скопие. „Много е опасно да влизаме в този дебат, защото този дебат е чужд. Този дебат не е и за Северна Македония“, каза той.

„Сръбски свят“ вече е записано в европейски документ

Нешков подчерта, че темата вече не е само журналистическа или политическа теза, а присъства в документи на европейски институции. По думите му в последния доклад за Северна Македония в комисията по външни работи на Европейския парламент - AFET, изразът „сръбски свят“ е записан черно на бяло.

„Става въпрос за една държава, която в момента е пленена и изцяло подчинена на тази идеология и на практика всички нейни външнополитически решения са свързани със този свят, който може отново да дестабилизира региона така, както го направи преди 30 години“, коментира Нешков.

Той определи това като един от най-големите рискове не само за Северна Македония и Балканите, но и за целия Европейски съюз. В думите му основният упрек е, че Европа вижда проблема, документира го, но все още не действа с достатъчна решителност срещу него.

Балканите и цикълът на насилието

Журналистът направи и исторически паралел, като заяви, че на всеки 30 години на Балканите се случва нещо тежко. Той припомни събитията след 1945 година и масовите убийства в бивша Югославия, като посочи, че Словения е осеяна с масови гробове, в които според него са погребани между 150 000 и 180 000 души.

По думите му в Сърбия за 6 месеца са избити между 50 000 и 60 000 души. След това Нешков върна разговора към войните от 90-те години и геноцида, който според него властите в Белград и днес отричат.

„Преди 30 години какво се случи на няколкостотин километра от нас? Геноцид, който в момента властите в Белград отричат. Нещо повече - тези, които участваха в това, в момента управляват страната“, заяви той. Според него същите политически сили днес посягат на съседни държави и не признават Босна и Херцеговина като стабилна държавна цялост.

Вучич между Брюксел, Москва и Пекин

Нешков отправи тежка критика и към сръбския президент Александър Вучич. Според него Европа продължава да разговаря със Сърбия като със страна кандидат, въпреки че Белград от години не напредва реално по европейския път.

„Кая Калас и Мерц му казват директно в очите на Вучич: „Избирайте между Европейския съюз, Русия и Китай“. Ами те са го избрали вече“, заяви журналистът. Той посочи като пример руското въоръжение и китайските ракети, с които според него Белград се гордее.

Нешков припомни и спорния образ на Вучич от времето на обсадата на Сараево. По думите му сегашният сръбски президент е бил заснет с автомат, а след това веднъж твърдял, че става дума за статив, а втори път - за чадър. Тази реплика беше използвана като ударен пример за начина, по който според Нешков Белград пренаписва собствената си роля в миналото.

„Не може страна кандидат да води такава политика срещу ЕС“

Журналистът посочи, че Вучич днес говори за предполагаем военен съюз между хървати, албанци и Косово. Според Нешков подобни внушения са част от опасна логика, която представя съседите като заплаха, вместо да води към европейска нормализация.

„Какъв военен съюз? Срещу кого? Става въпрос точно за това, че се подценява. Не може страна кандидат, която участва в преговори, да води подобна политика срещу Европейския съюз“, каза Нешков. Според него Брюксел греши, когато продължава да търси междинни формули за държава, която от 10 години не е отворила нито една преговорна глава.

Той нападна и идеите за втора или трета категория членство, които според него се обсъждат от наивни политици в Брюксел. „Става въпрос за абсолютно подценяване на вече рискова ситуация, защото има официални документи, които посочват, че регионът е изправен пред много сериозна опасност“, допълни журналистът.

Предупреждение към София и Брюксел

Основното послание на Нешков беше, че рискът не е хипотетичен, а вече се вижда в политическото поведение на Белград, в напрежението около Северна Македония и в документите на европейските институции. Според него дебатът за езика, идентичността и символите в Скопие често прикрива по-дълбокия проблем - зависимостта от сръбска политическа и идеологическа орбита.

Точно затова думите му звучаха като директно предупреждение към София и Брюксел. Ако Европа продължи да приема Белград като обикновен кандидат за членство, а не като източник на регионално напрежение, тя може да се окаже закъсняла пред следващата балканска криза. А според Нешков Балканите вече са виждали какво се случва, когато опасните сигнали се подценяват до момента, в който става твърде късно.

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