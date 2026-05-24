Студентите искат избори, властта в Сърбия отвръща със сила и обвинения

Президентът на Сърбия Александър Вучич покани на диалог протестиращите, които снощи участваха в първото публично антиправителствено събиране за годината на пл. „Славия“ в Белград, организирано от студенти. Демонстрацията събра многохилядно множество и отново издигна искане за предсрочни парламентарни избори в Сърбия.

След края на протеста вътрешният министър Ивица Дачич съобщи, че са задържани 23 души, предаде ТАНЮГ. Напрежението избухна на фона на продължаващото студентско движение срещу управляващите и президента Вучич след трагедията на жп гарата в Нови Сад.

Вучич кани протестиращите на диалог от самолета за Китай

Вучич отправи поканата в публикация в Инстаграм от борда на самолета, с който отпътува за Китай. Сръбският президент е на официално посещение там от 24 до 28 май по покана на китайския президент Си Цзинпин.

„След насилието тази вечер от страна на протестиращите по улиците на Белград, отново ги каня на диалог и се надявам, че ще разберат, че тези, които не мислят като тях, са хора и граждани на Сърбия“, заяви Вучич след края на демонстрацията.

Президентът увери, че държавата ще действа твърдо и ще възстанови реда. „Държавата ще си свърши работата отговорно, точно както тази вечер, и ще установи обществен ред и мир за кратък период от време. В крайна сметка Сърбия винаги побеждава!“, каза той във видеопубликацията.

„Студентите побеждават!“

Протестът на пл. „Славия“ премина под мотото „Студентите побеждават!“. Той бе първото голямо публично антиправителствено събиране за годината, организирано от студенти, и постави отново в центъра на политическия натиск искането за насрочване на дата за нови избори.

Демонстрацията е част от продължителната борба на студентите срещу управляващата Сръбска прогресивна партия и Александър Вучич. Движението обвинява властта в корупция и непотизъм, които според протестиращите са сред причините за трагичния инцидент в северния сръбски град Нови Сад.

23 души са задържани след инциденти

Министърът на вътрешните работи Ивица Дачич заяви, че по време на протеста и разотиването след него са възникнали инциденти въпреки предупрежденията и призивите на директора на полицията всичко да премине мирно. По думите му полицията ще издири и идентифицира всички, които са нападнали силите на реда.

„Полицията ще идентифицира всички, които са нападнали полицията, и те ще бъдат преследвани от закона“, каза Дачич.

Той осъди нападението срещу полицаи и заяви, че силите на реда не са провокирали сблъсъците. „Искам да осъдя нападението срещу полицаи. Полицията си вършеше работата, не нападна никого. Нападението беше извършено с всякакви средства, камъни, пиротехника, много от тях бяха маскирани с маски и тениски“, каза вътрешният министър.

Камъни, пиротехника и капаци на шахти

Според Дачич протестиращите са използвали срещу силите на реда пиротехнически средства, камъни, бутилки с вода и „дори капаци на улични шахти“. Така властите представиха сблъсъците като организирано насилие срещу полицията, докато протестиращите продължават да настояват за политическа отговорност и избори.

Напрежението около демонстрацията се засили именно защото тя бе първата голяма студентска проява за годината в Белград. Събирането на пл. „Славия“ показа, че протестната вълна, започнала след трагедията в Нови Сад, остава активна и способна да изведе хиляди хора на улицата.

Трагедията в Нови Сад остава искрата на недоволството

На 1 ноември 2024 г. в 11:52 ч. сръбско време бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара в Нови Сад се срути. При инцидента загинаха 16 души, а един човек бе тежко ранен.

След трагедията социално недоволство заля страната. Тогавашният премиер Милош Вучевич подаде оставка, след като по време на протест в Нови Сад привърженици на Сръбската прогресивна партия преследваха с бухалки 24-годишна студентка и счупиха лицевата й кост.

Искането за избори връща натиска върху властта

Снощният протест върна политическото напрежение в Белград в момент, когато Вучич заминава за официални разговори в Китай. Поканата му за диалог бе отправена след обвинения в насилие, но и в условията на нарастващ натиск за предсрочен парламентарен вот.

Студентското движение продължава да представя изборите като изход от кризата на доверие след Нови Сад. Властите обаче поставят акцента върху реда, сигурността и отговорността на задържаните след сблъсъците, което очертава нова фаза на сблъсък между улицата и управляващите.

