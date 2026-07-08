Тръмп предупреди Иран. Посланието

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи послания по редица държави при пристигането си в Анкара за срещата на върха на НАТО.

Тръмп заяви, че Съединените щати са нанесли „мощен удар“ по Иран през изминалата нощ и увери, че Техеран няма да се сдобие с ядрено оръжие.

„Иран няма да има ядрено оръжие“, заяви американският президент, като допълни, че Вашингтон е провел разговори със Саудитска Арабия, Кувейт и други държави относно развитието на ситуацията.

Държавният глава изрази недоволство и от позицията на НАТО по въпросите за Иран и Гренландия. По думите му островът има стратегическо значение за САЩ и „трябва да бъде наш, а не на Дания“.

Тръмп отправи и остри критики към Испания, определяйки я като „много лош партньор“. Той заяви, че не желае страната му да продължава търговските отношения с Мадрид и обвини испанските власти, че не поемат справедлив дял от разходите за колективната отбрана.

„Ние даваме всичко, а останалите държави не дават почти нищо. Всички трябва да поемат своята отговорност, но Испания не го прави“, каза американският президент.

По отношение на Китай Тръмп заяви, че Пекин „няма да получи контрол над Панамския канал“.

Президентът на САЩ коментира и ситуацията в Иран, като заяви, че според него примирието вече е приключило. Той обвини иранските власти, че са убили десетки хиляди протестиращи, и ги нарече „лъжци“, твърдейки, че са се отказали от поетите ангажименти по въпроса за ядрената си програма.

„Целият ми живот е преминал в сключване на сделки“, заяви Тръмп, подчертавайки, че Техеран е нарушил постигнатите договорености.

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