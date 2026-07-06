Напрежение. Италия отвърна на Тръмп за мемето с Мелони

Напрежението между Доналд Тръмп и Джорджа Мелони расте.

Италия разкритикува последния пост на президента на САЩ в социалните мрежи срещу италианския премиер преди срещата на върха на НАТО тази седмица.

В неделя Тръмп публикува в платформата си Трут сошъл обработено изображение, на което Мелони го гледа сякаш с обожание. Публикацията беше придружена от надписа: „Необходима е ограничителна заповед“.

„Хората идват и си отиват, но отношенията остават“, коментира в отговор италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пред телевизия „Скай“, предаде БГНЕС.

Външният министър Антонио Таяни, който отмени визита със САЩ след първата атака на Тръмп в Трут сошъл срещу Мелони, също посочи, че е „сигурен, че трансатлантическите отношения надхвърлят отделни коментари“. Самата Мелони не отговори лично на поста на Доналд Тръмп.

Доскоро Мелони беше възприемана като един от основните европейски съюзници на Тръмп, като дори беше единственият лидер от ЕС, присъствал на встъпването му в длъжност през 2025 г. Ключов вододел в отношенията им се оказа разминаването в позициите за конфликта с Иран. Италианското правителство отказа да подкрепи военните действия на САЩ, като не разреши използването на американски бази на италианска територия, по-конкретно ключовата военновъздушна база „Сигонела“ в Сицилия. Този ход беше възприет във Вашингтон като сериозно разграничаване от американската външна политика.

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