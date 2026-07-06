Рюте обяви посоката на НАТО в Анкара

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте очерта основните приоритети на Алианса преди началото на срещата на върха в Анкара. По време на предсрещната си пресконференция той заяви, че НАТО ще стане още по-силен, а държавите членки ще представят конкретните си планове за достигане на разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт.

Рюте благодари на турските власти за домакинството и подчерта стратегическото значение на Турция за Алианса. По думите му страната разполага с една от най-големите армии в НАТО, а турската отбранителна индустрия има ключов принос за военните способности на съюза.

Генералният секретар потвърди, че подкрепата за Украйна ще продължи, като акцентира върху необходимостта от засилване на противовъздушната ѝ отбрана. Той определи последните руски удари срещу украински градове като „ужасяващи“ и заяви, че те още веднъж доказват необходимостта НАТО да укрепи своя възпиращ и отбранителен потенциал.

„Ще разполагаме с повече ресурси, повече бази и по-силна отбранителна структура“, заяви Рюте. Той подчерта, че по-силна Европа означава по-силно НАТО и че Алиансът трябва да бъде подготвен за продължаващата руска заплаха.

Рюте открои и икономическото измерение на новите инвестиции в отбраната. Според него увеличаването на разходите за сигурност ще стимулира икономическия растеж, иновациите и създаването на десетки хиляди работни места. „От Арканзас до Анкара чрез инвестициите в отбранителната индустрия ще укрепим и нашите икономики“, заяви той.

В изказването си генералният секретар засегна и глобалните предизвикателства пред сигурността. Той предупреди, че Алиансът не трябва да подценява Китай, тъй като случващото се в Индо-Тихоокеанския регион оказва пряко влияние и върху трансатлантическата сигурност.

По време на двудневната среща на върха лидерите на 32-те държави членки, заедно с партньори от Украйна, Европейския съюз, Индо-Тихоокеанския регион и страните от Персийския залив, ще обсъдят укрепването на отбранителните способности на Алианса и бъдещите му приоритети.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com