Тръмп пусна най-важния документ и обяви: Дръжте се прилично! (СНИМКА)

Доналд Тръмп представи най-чакания документ в Америка - уникалния паспорт с неговия лик. Той е в ограничен тираж. А поводът е 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Новият паспорт на Съединените щати, който казва: "Добре дошли, но се дръжте прилично!", написа Доналд Тръмп в съобщение, публикувано в собствената му социална платформа Трут соушъл.

На изображението се вижда американският президент, облегнат на бюрото си, а зад него е текстът на Декларацията за независимост.

На втората страница е показана картина, представяща подписването на Декларацията за независимост през 1776 г., придружена от надписа "САЩ 250", добавя БТА.

Белият дом също публикува тази снимка, наричайки я "Патриотичен паспорт". Засега няма коментар от Държавния департамент.

Подписът на Доналд Тръмп ще фигурира и върху бъдещите американски банкноти, което също е прецедент за действащ президент на САЩ.

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