Американският президент Доналд Тръмп прати на Европа сметката за военната подкрепа към Украйна, осигурена от САЩ по времето на предшественика му Байдън.

Тръмп заяви, че Европа трябва да плати за американското оръжие, предоставено на Украйна по време на управлението на Джо Байдън.

Президентът каза, че европейските държави трябва да компенсират Вашингтон с $350 млрд., които, според него, са били изразходвани за военна помощ за Украйна при предишната администрация - на Байдън. Изказвайки се във военновъздушната база "Ендрюс", Тръмп заяви, че по време на срещата с европейски лидери им е припомнил мащаба на доставките.

„Дадохме ви, представете си, 350 милиарда долара - самолети, оръжия от всякакъв вид и всичко останало“, заяви американският президент.

Според него администрацията на Байдън дори не е поискала от европейските съюзници да заплатят за тази помощ, въпреки че те, по негово мнение, „трябвало да плащат“.

„Единственото, което трябваше да се направи, беше да се каже на европейците: „Просто ни платете“, каза Тръмп и добави, че „никой не е поискал“. А когато попитал защо не са платили, му отговорили: „Никой не ни е молил, сър.“

През февруари 2025 г. Тръмп заяви, че липсва правилно отчитане на американската помощ за Украйна, оценявайки приноса на САЩ на повече от $300 млрд., а на Европа – на около $100 млрд. По-късно той заяви, че САЩ са похарчили приблизително $350 млрд., наричайки Зеленски „велик търговец“, който е убедил Байдън.

Тогава Зеленски отхвърли твърденията на Тръмп. Според украинския лидер общата цена на войната за Украйна е приблизително $320 млрд., от които около $120 млрд. са финансирани вътрешно, а $200 млрд. е подкрепа от САЩ и европейските съюзници, включително пакети с оръжие. Той конкретно посочи приблизително $67 млрд. военна помощ от САЩ и $31,5 млрд. пряка финансова подкрепа.

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