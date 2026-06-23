Тръмп с голяма новина за Ормузкия проток

Рекорд в Ормузкия проток. За него съобщи американският президент.

Доналд Тръмп обяви, че вчера през протока са преминали кораби, натоварени с рекордно голямо количество петрол - 19 милиона барела. В днешна публикация в социалната мрежа „Трут Сошъл“ (Truth Social) Тръмп подчерта също значението на спада на цените на петрола, предаде Ройтерс.

„Вчера през Ормузкия проток преминаха 19 милиона барела петрол – рекордно количество за всички времена. Цените на петрола се сриват, а светът е много по-безопасно място“, обяви американският президент Тръмп в публикацията.

Цените на петрола се понижиха с над 3 на сто вчера, спадайки под 80 долара за барел, след информацията за напредък в преговорите между САЩ и Иран за постигане на окончателно мирно споразумение и постепенно възстановяване на доставките през Ормузкия проток, съобщава БТА.

Междувременно Министерството на финансите на САЩ издаде днес общ лиценз, който разрешава производството, доставките и продажбата на суров петрол, както и на нефтохимически и петролни продукти с ирански произход до 21 август.

Съгласно меморандума за разбирателство, подписан миналата седмица между Вашингтон и Техеран, САЩ са се съгласили да разрешат износа на ирански суров петрол, петролни продукти и производни, както и всички свързани с това услуги, включително банкови операции, застраховки и транспорт.

Рекордно голям брой съдове са преминали през Ормузкия проток вчера от началото на войната в края на февруари, сочат данни на платформата „Кплер“ (Kpler), цитирани от Франс прес. Спроде данните най-малко 37 кораба със суровини са преминали през протока вчера. Засилването на морския трафик през ключовия морски път се случва почти седмица след сключването на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран.

Ако към този брой се добавят и контейнеровозите, най-малко 42 търговски кораба са преминали през протока през вчерашния ден, което също е рекорд, според доставчика на навигационни данни „Ей Екс ЕсМарин“ (AXSMarine).

Броят на корабите, преминали вчера през Ормузкия проток, представлява над една трета от обичайните преминавания преди конфликта (около 120 на ден).

Ормузкият проток беше отворен отново миналата седмица след споразумение между Иран и САЩ, което трябва да сложи край на войната в Близкия изток, но Техеран обяви в събота затваряне на протока в отговор на израелски атаки срещу Ливан.

Оттогава Техеран и Вашингтон са се споразумели за механизми, насочени към прекратяване на сблъсъците в Ливан и гарантиране сигурността на Ормузкия проток.

Администрацията на протока „никога няма да се върне към това, което беше преди войната“, заяви днес Мохамад Багер Галибаф, който представлява Иран в преговорите със САЩ, предаде агенция ИРНА. „Иран ще управлява протока“, подчерта той.

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