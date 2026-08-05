Тръмп стегна примката! Последно предупреждение към Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за Fox News (Фокс Нюз), излъчено във вторник вечерта, че Вашингтон води разговори с Иран.

Той отново предупреди, че САЩ ще нанесат удар, ако Техеран не отвори Ормузкия проток.

"Иран никога няма да има ядрено оръжие. Те вече не могат да се сдобият с такова, но това ще бъде официално. Ормузкият проток много скоро ще бъде отворен или ще понесат много тежък удар, а след това протокът така или иначе ще бъде отворен".

"Предотвратихме най-голямата атака след Втората световна война"

По думите на американския президент САЩ са били на прага на мащабна военна операция срещу Иран, но Техеран е поискал разговори.

"Подготвяхме огромна атака - най-голямата след Втората световна война. Тогава те ми се обадиха и много учтиво казаха: "Моля ви, можем ли да разговаряме?". Те не искаха такава атака. Аз им отговорих: "Да, можем да разговаряме. Нека най-накрая приключим с това", каза той.

Тръмп добави, че според него въпросът е трябвало да бъде решен още преди десетилетия.

"Това трябваше да бъде направено от други президенти преди 50 години. Или от други държави. Аз направих това, което трябваше да направя, защото ако Иран имаше ядрено оръжие, светът щеше да изглежда по съвсем различен начин".

Разговорите вървят добре

Американският президент увери, че преговорите между Вашингтон и Техеран се развиват положително.

"Водим много добри разговори. Те не обичат да го признават, но е малко обезпокоително. Казваш на хората, че разговорите вървят чудесно, а после някой от Иран излиза и заявява: 'Не сме се срещали'. Това е лъжа. Те искат да сключат сделка", заяви Тръмп.

Попитан кога би стигнал до извода, че за Иран вече няма връщане назад, той отговори кратко: "Имам достатъчно време".

Тръмп: Предпочитам дипломацията пред военен удар

Интервюто беше излъчено, след като в понеделник Тръмп заяви, че е готов да разреши мащабен военен удар срещу Иран, но подчерта, че предпочита подобна операция да бъде избегната, ако Техеран се съгласи на споразумение, което да гарантира, че няма да се сдобие с ядрено оръжие.

"Мисля, че може би ще постигнем нещо, но искам да им дам всяка последна възможност, преди да се стигне до обезглавяващ удар. Това, което сме планирали, е много тежка операция и планът все още е в сила. Ще видим какво ще се случи, но това е изключително сериозно решение", каза президентът.

Той подчерта, че въпреки военната подготовка предпочита дипломатическо решение.

"Гордея се с това, че давам шанс на хората. Подобна атака срещу една държава е огромна стъпка. Предпочитам да не се стига дотам", добави Тръмп.

Обвинения към Иран в лицемерие

По-рано през деня американският президент обвини иранското ръководство, че проявява "невероятно лицемерие", след като Техеран отрече да води преговори със Съединените щати.

В публикация в Truth Social Тръмп написа, че иранските представители сами са поискали среща, разговорите вече са започнали, а предстоят и нови.

"Иранското ръководство е невероятно лицемерно! Те поискаха среща – някои биха казали, че дори са се молили за нея. Разговорите започнаха, предстоят още съвсем скоро, а след това открито и гордо твърдят, че не водят никакви преговори, че нищо не се обсъжда и че общуват единствено с Оман", написа Тръмп.