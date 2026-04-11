Тръмп прави нещо невиждано. Голямата промяна във Вашингтон (СНИМКИ)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи планове за изграждането на нова триумфална арка във Вашингтон. Замисленият от него проект предвижда монументална структура с височина от 76 метра, украсена със златни орли и лъвове, предава "Асошиейтед Прес".

Според публикувания 12-страничен план арката ще бъде увенчана от голяма крилата фигура, наподобяваща Статуята на свободата. Тя ще държи факел и ще носи корона. От двете страни ще има по един орел, а основата ще бъде охранявана от четири лъва. Всички елементи ще бъдат позлатени.

В горната част на монумента ще бъдат изписани лозунгите "Една нация под Бог" ("One Nation Under God") и "Свобода и справедливост за всички" ("Liberty and Justice for All"). Арката ще бъде разположена между Мемориал на Линкълн и Национално гробище Арлингтън, в кръгово кръстовище, свързващо столицата със северна Вирджиния.

Планираната конструкция ще бъде значително по-висока от Мемориала на Линкълн, който е около 30 метра. Тръмп заяви, че проектът ще бъде "най-великата и най-красивата триумфална арка в света" и ще се превърне в дългосрочна атракция за американците.

Президентът аргументира идеята с исторически планове за подобен монумент още преди около 200 години - 50 години след създаването на САЩ. "Той беше прекъснат от нещо, наречено Гражданската война, и така и не беше построен", каза Тръмп по-рано тази година.

Проектът е част от по-широка програма за архитектурни промени по време на втория му мандат. Сред тях са изграждане на нова бална зала в Белия дом, промени в Овалния кабинет и преобразяване на Розовата градина.

Новата арка излиза извън рамките на президентския комплекс и цели да остави траен отпечатък върху облика на столицата. Тръмп неведнъж е критикувал състоянието на градската среда във Вашингтон и настоява за мащабно обновяване.

