"Промяната" с голям изборен гаф. "Възраждане" ги спукаха от бъзик

Гаф след гаф бележи кампанията на "Продължаваме промяната - Демократична България". Формацията на Асен Василев не е във форма. Положението в Перник е трагично. Щом дори от „Възраждане“ почнаха да им се подиграват с основание, нещата не са „розови“, пише ZaPernik.com.

От ППДБ, чийто лидер управлява Областна администрация, трудоустроен директно от Борсата по труда, са опънали билборд, който дава грешна информация.

Според билборда Ивайло Спасов е водач на листата с преференция 101, според плаката на ППДБ Ивайло Спасов е с преференция 102, а със 101 е Кристина Петкова.

Грешката предизвика бъзик от страна на "Възраждане". Радослав Червенков от „Възраждане“ им се подиграва: " Гайс, вземете се разберете кой е първи в листата – не се излагайте така. Подвеждате си 11-те избиратели – ще сбъркат преференцията и фонтанелата ще им се затвори…"

