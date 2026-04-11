Асен Василев взривява ПП-ДБ! Напрежението излиза извън контрол

Асен Василев рискува да остане политически изолиран и да загуби коалиционните си партньори, ако не смекчи острия тон към Румен Радев и не прекрати нападките срещу него. Според публикации в медийното пространство от "Демократична България" са отправили ясно предупреждение, че при подобно поведение могат да се отцепят веднага след евентуално влизане в парламента и да търсят участие във властта с друг политически победител.

Напрежението се засилва от факта, че острите изявления на Василев не са координирани с партньорите му, което предизвиква сериозно недоволство в коалицията. Според вътрешни реакции именно агресивната му реторика влошава перспективите за общо управление и поставя под съмнение стабилността на съюза.

Допълнително напрежение внесоха негови изказвания на партийно събитие, при които той използва тежки квалификации по адрес на президента, наричайки го "страхлив лицемер", а политическата му среда - "разпасана команда". Тези думи не само изостриха конфликта, но и поставиха под въпрос бъдещия диалог между отделните политически лагери.

Според публикации в "Уикенд" част от лидерите в „Демократична България“, сред които Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, са реагирали остро на поведението на Василев и дори са дали сигнал, че подобен стил е неприемлив за партньорство. Вътрешните напрежения се засилват и от усещането, че тази линия на поведение може да изолира коалицията в бъдещи управленски конфигурации.

Паралелно с това се появяват и подозрения, че острият тон на Василев е продиктуван от притеснение заради нарастващата подкрепа към политически проект, свързван с президента. Според наблюдения част от симпатизантите на ПП-ДБ вече пренасочват доверието си, което допълнително изостря вътрешните противоречия.

