След Макрон! Тръмп се подигра и на Стармър

След Макрон президентът на САЩ Доналд Тръмп се подигра и на британския премиер Киър Стармър, защото е казал, че е трябвало да попита екипа си за изпращането на "два стари развалени самолетоносача" в Иран, предаде ДПА.

Тръмп имитира Стармър, подтиквайки публиката да се подсмихне на частен великденски обяд, от който вече се появи видео. Американският президент заяви, че Великобритания "трябва да бъде най-добрият ни" съюзник, но не е.

Това е поредната критика, която президентът отправи към Стармър заради отказа му да позволи на Великобритания да бъде въвлечена в иранския конфликт.

Тръмп също така разкритикува британските самолетоносачи, които той нарече "не най-добрите играчки".

По-рано тази седмица министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет упрекна Великобритания за това, че не е изпратила военни кораби в региона, заявявайки: "Последния път, когато проверих, се предполагаше, че има голям, лош Кралски флот, който би могъл да бъде подготвен за подобни неща.", цитира го БТА.

ДПА отбелязва, че конфликтът в Иран е изострил трансатлантическото напрежение, като президентът на САЩ често критикува Великобритания и други съюзници за нежеланието им да бъдат въвлечени в бойните действия.

В резултат на това американският президент по-рано заяви, че "обмисля дали да изтегли САЩ от НАТО".

Само ден преди това президентът на Франция Еманюел Макрон също отнесе подигравки от Тръмп - този път той отправи насмешлив коментар по адрес на отношенията със съпругата му Брижит. Макрон ги нарече лишени от елегантност и незаслужаващи отговор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com