Ето я страшната смешка на Тръмп - как се подигра с Макрон

Доналд Тръмп се подигра на френския президент Еманюел Макрон за случаят, когато беше ударен от съпругата си Брижит, както и за това, че не е изпратил военни кораби в Близкия изток в помощ на съюзниците си от НАТО.

Американският президент визираше популярното видео от миналия май, което показва как френската първа дама фрасва Макрон в лицето, докато се готвят да слязат от самолет във Виетнам.

Коментарите Тръмп отправи преди телевизионното му обръщение към американската нация в сряда вечерта, по време на което той обеща, че военните са близо до победата над Иран и обеща да бомбардира Ислямската република „обратно в каменната ера“, съобщава "Дейли мейл".

„След това се обаждам на Франция Макрон - чиято съпруга се отнася изключително зле с него - все още се възстановява от травма на дясната челюст“, пошегува се президентът на САЩ по време на великденски обяд в Белия дом часове по-рано, предизвиквайки смях от публиката.

„И аз казвам: „Еманюел, бихме искали да получим помощ в Персийския залив, въпреки че поставяме рекорди в унищожаването на лоши хора и балистични ракети, бихме искали да получим помощ. Бихте ли могли да изпратите кораби незабавно.“

След това американският президент имитира отговора на Макрон, използвайки шеговит френски акцент: „Не, не, не, не мога да направя това, Доналд, можем да го направим, след като войната бъде спечелена.“

Той продължи: „Казах: „Не, не, нямам нужда от тях, след като войната бъде спечелена, Еманюел.“

В речта си към американския народ по-късно същата вечер, Тръмп нареди на Европа да „грабне и цени“ Ормузкия проток, като обяви, че САЩ са „много близо“ до прекратяване на войната с Иран. „Страните по света, които получават петрол през Ормузкия проток, трябва да се грижат за този проход. Те трябва да го ценят. Трябва да го грабнат и да го ценят, могат да го направят лесно“, каза Тръмп, защитавайки американската военна кампания срещу Иран. „Ще бъдем полезни, но те трябва да поемат водеща роля в защитата на петрола, от който толкова отчаяно зависят.“

А френският президент Еманюел Макрон заяви днес, че би било нереалистично да се даде начало на военна операция за отваряне на Ормузкия проток чрез сила, след като американският президент Доналд Тръмп по-рано призова съюзниците на САЩ да направят това, предаде Ройтерс.

„Някои хора защитават идеята Ормузкият проток да бъде освободен чрез сила с военна операция – позиция, понякога изразявана от САЩ, въпреки че тя се е променяла“, каза Макрон пред репортери по време на посещението си в Южна Корея.

„Това никога не е бил вариант, който сме подкрепяли, защото е нереалистичен“, добави той. „Това би продължило вечно и би изложило всички, които преминават през протока, на риск от гвардейците на революцията, но и от балистични ракети“, посочи Макрон.

Френският президент, който работи заедно със свои европейски и други съюзници за създаването на коалиция за гарантиране на безопасното преминаване през Ормузкия проток след прекратяване на военните действия, каза, че това може да бъде направено единствено чрез разговори с Иран.

„Това, което казваме от начало, е че този проток трябва да бъде отворен, защото е стратегически за потоците на енергия, торовете и международната търговия, но това може да се случи единствено чрез консултации с Иран“, заяви той.

„Не искам да коментирам всеки момент от операцията, която американците сами решиха да започнат заедно с Израел. Те може да се оплакват от факта, че не получават помощ, то това не е нашата операция. Искаме мир колкото се може по-скоро“, каза Макрон в отговор на репортер, който го помоли да коментира критиките на Тръмп срещу съюзниците от НАТО и заплахите му да изтегли САЩ от алианса.

Френският президент също така заяви, че коментарите на Тръмп относно брака му „не са нито елегантни, нито уместни“, предаде Франс Прес. „Те не заслужават отговор“, добави той.

„Говори се прекалено много и всичко е в хаос. Нуждаем се от стабилност, спокойствие, завръщане на мира – това не е шоу!“, заяви Макрон. „Това е отговорност, която американските власти поемат днес, като казват всяка сутрин: ще направим това, няма да направим онова“, посочи той. „Трябва да сме сериозни“, каза в заключение френският президент.

