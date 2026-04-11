Най-чаканата новина за магистрала "Хемус". Нов участък

Над половин век след първата копка на автомагистрала "Хемус", държавата се готви да стартира реалното строителство на поредния участък в Северна България. Шестият лот на аутобана е с дължина от близо 33 километра и ще свързва района на Павликени с първокласния път Русе – Велико Търново край село Куцина. При осигурено нормално финансиране, очакванията са отсечката да бъде завършена най-рано през 2030 година.

До този момент последната напълно изградена и пусната в експлоатация част от дългоочакваната инфраструктура свършва при пътен възел "Дерманци" в област Ловеч. Според ресорното министерство трасето на новия участък е напълно уточнено, но за да продължи проектът в посока Търговище, тепърва ще се налага изработване на подробни устройствени планове и допълнително проектиране.

Чакат финалния подпис

Очаква се документалното обезпечаване на Лот 6 да приключи до броени дни, което ще позволи влизането на строителна техника на терен. Участъкът е жизненоважен за облекчаване на трафика по едно от най-натоварените направления у нас – пътя между София и Велико Търново. В момента хиляди шофьори преминават ежедневно по старата пътна мрежа, описвайки пътуването си до морската столица като бавно и изключително трудно.

Николай Найденов: "Надявам се до една седмица, най-късно две, да подпиша разрешение за строеж за Лот 6, което на практика означава да започне да се строи до оста Бяла – Велико Търново. Би трябвало до 2030 година магистралата да бъде завършена."

Дупка от половин милиард в тол системата

Паралелно със старта на новия магистрален участък, държавата отчита сериозно разминаване в приходите от пътни такси. Въпреки високата оценка за технологичната база на тол системата, събраните средства са драстично под първоначалните очаквания.

За да се компенсират тези загуби, институциите планират мащабно разширяване на обхвата за контрол. Процесът ще включва активиране на вече закупени камери по други проекти, както и увеличаване на броя на мобилните и стационарните устройства по републиканската мрежа.

Междувременно кабинетът търси механизми за смекчаване на удара от високите цени на горивата върху транспортния бранш. Правителството официално е поискало 25 милиона евро финансова помощ от Европейската комисия, която да бъде разпределена сред превозвачите. От Брюксел все още не са дали окончателен отговор, тъй като се подготвя генерално общоевропейско решение, чиито параметри трябва да станат ясни в следващите две седмици.

