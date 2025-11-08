Извънредна ситуация на "Хемус"! Мъже с бухалки

Извънредна ситуация на автомагистрала "Хемус". Това става ясно от видео, публикувано в мрежата.

На кадрите се вижда как много мъже, някои от тях с бухалки се разхождат в аварийната лента. В лентата, в която по принцип не трябва да има движение, нито на хора, нито на автомобили, са спрели и няколко превозни средства. Посочва се, че има и мъж, който е с окървавена глава, предаде БЛИЦ.

Ситуацията се разиграва в платната, посока София. Съобщава се, че към мястото по най-бързия начин се придвижват екипи на полицията.

В коментарите към клипа се предполага, че инцидентът може да е свързан с днескашния мач между футболните клупове "Левски" и ЦСКА. Възможно е привърженици на единия отбор да са влезли в конфликт със запалянковци на другиия тим.

Ето какво пише авторът на клипа:

"Много коли спряни в аварийната, големи групи мъже с бухалки, видимо ранен в главата мъж, патрулки хвърчат натам. Заради мача днес ли е това?", пише той.

