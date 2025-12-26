След развода съдът вече може да налага споделено родителство

Споделеното родителство все по-често се прилага на практика, а вече има и по-ясна законова рамка. Наскоро приетите промени в Семейния кодекс дават възможност съдът да постановява съвместно упражняване на родителските права дори когато родителите не са постигнали доброволно споразумение. Темата отново извади на повърхността дълбоки обществени разделения.

Какво се променя в закона

Промените в Семейния кодекс бяха обсъждани с години и предизвикаха бурни реакции още преди окончателното им приемане. Имаше протести както в подкрепа, така и срещу новите текстове, а дебатът отново очерта ясно противопоставяне между майки и бащи. Част от правозащитните организации изразиха притеснения, че новите правила могат да крият рискове, особено в случаи на продължаващо домашно насилие и силен родителски конфликт.

„Най-голямата измама в българското право“

В ефира на Нова телевизия Пламен Борисов от Фондация За споделено родителство определи досегашната практика като подвеждаща. По думите му формулировката, че съдът „възлага упражняването на родителските права“ на единия родител, създава погрешно внушение. Той подчерта, че и двамата родители по принцип притежават тези права и съдът реално не ги „дава“ или „отнема“, а само урежда начина на упражняването им след развода.

Какво всъщност означава споделено родителство

Според Борисов споделеното родителство често погрешно се свежда до формулата 50:50. Той обясни, че става дума не за механично разделяне на времето, а за реално и значимо присъствие на двамата родители в живота на детето – през делници, уикенди, ваканции, учебно и извънучебно време. Досегашният модел, при който единият родител е ангажиран постоянно, а другият се превръща в „неделен родител“, е именно това, което законовите промени целят да преодолеят.

Опасенията на критиците

От другата страна на дебата Анелия Горгорова от гражданско обединение Разумно споделено родителство подчерта, че отглеждането на дете е преди всичко въпрос на отговорности, а не само на права. По думите ѝ новите текстове засягат най-вече проблемните случаи, в които родителите са в дълбок конфликт и често има данни за насилие.

Трудни въпроси без лесни отговори

Горгорова постави и конкретни практически въпроси – как се прилага разширен режим при много малки деца и как ще се организира ежедневието, когато детето посещава детска градина, училище и извънкласни занимания. Според нея претенцията, че съдът ще решава всички тези конфликти, остава неясна на практика. Тя допълни, че съдебната практика вече познава случаи, в които родителски права са били предоставяни на родители с история на насилие, без да бъдат отчетени в достатъчна степен емоционалното и физическото състояние на децата.

Дебатът около споделеното родителство показва, че законовата промяна е само първата стъпка, а истинското изпитание предстои – в съдебната практика и в живота на хиляди семейства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com