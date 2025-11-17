Смъртоносното селфи! Докога децата ще са без контрол?
Спасиха поредните деца, качили на покрив, за да се снимат
Децата на възраст до 14 години могат да ползват безплатен достъп до градския транспорт в столицата...
Как да приобщим децата в грижата за растенията у дома
Бисквитите съдържат тетрахидроканабинол, който дава най-силното токсично действие на канабис
Желая им щастливо детство
Кметът на София Васил Терзиев ще даде началото на месеца на детето в града
Повръщане и стомашни болки след закуска със сандвич с яйце и сирене – това са оплакванията на децата
Предстои да уточним къде е майката – какво се случва, тя полага ли грижи за децата, казват социалнит...
Имала рядка двойна матка. Братски близначета е новият термин