Смъртоносното селфи! Докога децата ще са без контрол?

Смъртоносно селфи отново изправи на нокти София след като стана ясно, че четири деца се качили на покрива на изоставена сграда в кв. Овча купел, за да си правят селфи.

Две момчета и две момичета на възраст 12 и 14 години сами се обадили за помощ, когато ги е хванало страх.

Спасителната операция продължи близо два часа и завърши с хепиенд. Децата са живи и здрави, родителите - глобени, както изисквал закона.

Това се случва само месеци след като други деца се покатериха на една от най-високите сгради в столицата отново да си правят снимки. Пак ги спасиха на косъм.

Докога родителите ще оставят без надзор децата? Трицифрената сума, която им наложиха днес като санкция, ще ги стресне ли?

Защо родителите се бунтуват, че не могат да се свързват с децата в клас и не дават да се взимат телефоните им, а нехаят къде са наследниците им в почивните дни?

Крайно време е общественият дебат как си гледаме и възпитаваме децата да започне. Защото само преди един ден заради 20 годишно момиче, яхнало мощен джип, който не може да управлява, беше почернено поредното семейство.

