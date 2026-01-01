Слънчево начало на годината, рязко затопляне в части от България

Днес времето в страната ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който до вечерта ще се ориентира от югозапад и ще постави началото на бързо затопляне. Максималните температури ще са между 0° и 5°, като в София се очакват около 1°.

Времето в планините

В планинските райони ще преобладава слънчево време, но условията ще останат зимни. Ще духа силен северозападен вятър, който ще усилва усещането за студ. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около минус 3°, а на 2000 метра – около минус 10°.

По Черноморието

По крайбрежието също ще бъде предимно слънчево. Западният вятър ще е слаб до умерен, като до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са между 2° и 5°, температурата на морската вода е 9°-11°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

През следващите дни

През следващите два дни южният и югозападният вятър ще се усили, най-вече в Източна България и в районите северно от планините. С него температурите ще се повишат бързо и в събота минималните ще бъдат между минус 4° и 1°, а максималните – между 10° и 15°. Ще има слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни в събота над северните и планинските райони, където на места ще превали дъжд. Възможни са и поледици.

В неделя облачността ще е по-често значителна, като вероятността за валежи остава по-висока в Северна България и в планините. През първите дни на новата седмица валежите ще обхванат повече райони от страната. В северозападните части, с приближаването на студен фронт, температурите ще се понижат до стойности около 0°, а дъждът ще преминава в сняг. В Източна България ще остане сравнително топло, с температури до 15°-16°, заради запазващия се умерен южен вятър.

В средата на седмицата, с преминаването на фронта, в северозападната половина от страната валежите ще са от сняг, а в равнинната част на Южна България и по Черноморието ще превалява дъжд. Температурите ще бъдат в широки граници, от минус 1° - минус 2° в северозападните райони до 14°-15° в югоизточните.

