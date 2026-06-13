Смъртоносното селфи! Докога децата ще са без контрол?
Спасиха поредните деца, качили на покрив, за да се снимат
Следете всички новини, анализи и коментари за Спасени Деца. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Спасиха поредните деца, качили на покрив, за да се снимат
Всеки преподавател в областта ще стане част от „Киберзащитници“
"Добре съм", написа на баща си 5-годишната Айше, докато бе под рухналия си дом
Децата са били открити в добро състояние