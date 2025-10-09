Училищата в Шумен с програма срещу тормоза в нета /ОБЗОР/

Промяна в НК и НПК и служебен регистър на педофилите поиска форум на Българска академия за сигурност, общината и „Стандарт“

Шумен става третата област в България, в която всички училища ще имат специална програма за защита от тормоз в нета. Това е резултатът от мащабната дискусия „Заедно срещу кибертормоза на деца“, която Българска академия за сигурност в партньорство с общината и медия „Стандарт“ организира днес в града. Председател на БАС е изтъкнатият израелски специалист по киберсигурност проф. Владимир Бронфенбренер. От 4 години „Стандарт“ е партньор на реализираната от него в България програма „Киберзащитници“. Изданието ни всяка седмица публикува на хартия и онлайн практични съвети към деца и родители как да се предпазват от насилие в онлайн пространството. Първите две области, които въведоха програма „Киберзащитници“ в училищата си са Бургас и Кюстендил.

Над 190 000 деца са спасени

За тези три години резултатите са показателни – спасени са над 190 000 деца от нараняване в нета, а средният процент на пострадалите ученици в България спадна под този в Европейския съюз. У нас е 51,9%, а средният в европейската общност е 52, заяви издателят и главен редактор на медия "Стандарт" Славка Бозукова, която бе модератор на дискусията.

Пет приоритетни стъпки

Тя очерта пет приоритетни направления на кампанията „Киберзащитници“.

На първо място са образователните програми. Благодарение на кампанията, сигурността, част от която е и киберсигурността, е вече специална програма на Министерството на образованието и е поставена като приоритет от министър Красимир Вълчев, за което ние сме му благодарни, каза г-жа Бозукова.

Втората стъпка са спешните промени в НК и НПК. Наказателният кодекс е създаден във времето, в което много от нас не са били родени. А епохата на интернет тепърва ще превзема света. Затова и създаването на отделна глава, със специален фокус и за онлайн престъпления срещу деца е сред нашите основни приоритети, подчерта Славка Бозукова. Тя съобщи, че след срещата в Кюстендил, двамата депутати от региона – Николай Златарски (ДПС-Ново начало) и Христо Терзийски (ГЕРБ) започнаха организацията на съвместно заседание на комисиите по вътрешен ред и сигурност, и по демография, на която ще се поканят широк кръг специалисти, за да се започне и законодателния процес. В същото време ДПС – Ново начало вече внесе промени в НК заради ескалацията на случаите на сексуални злоупотреби с малолетни и непълнолетни, като по този начин сложи началото на голям обществен дебат за актуализиране на мерките и закрилата към децата на България, така че да растат в сигурна и отговорна за бъдещето им среда.

Третата стъпка е институционалният диалог. Благодарение на кампанията бе увеличен броят на експертите в отделите за киберпрестъпления в ГДБОП и НСС, подобрена бе комуникацията между институциите – ДАЗД с ДАНС, отделите Киберсигурност в ГДБОП и НСлС. И най-вече – подобри се комуникацията между институциите и родителите, и децата в нужда, и това е видно от последните изследвания на ДАЗД, които отчитат повишено доверие на децата в полицията – 8% повече деца звънят на горещите телефонни линии, за да подават сигнали за кибертормоз. 13% по-малко деца посещават сайтове с агресивно съдържание, заяви г-жа Бозукова.

Съветите в „Стандарт“ стигат до 1,7 милиона българи

Четвъртата стъпка е популяризирането на програмата и мерките за сигурност. Предписанията на проф. Бронфенбренер за деца и родители стигнат всяка седмица до 1,7 милиона българи благодарение на „Стандарт“, иконката на програмата вече е интернет страницата на стотици училища. Клипове с предписанията по програмата месеци наред вървяха на екраните на столичния градски транспорт.

Регионални екшън планове са петата цел на „Киберзащитници“. Затова и обикаляме страната - с експертизата на проф. Бронфенбренер и със споделения опит на другите градове, посочи г-жа Бозукова.

Всяко второ дете – жертва на тормоз

Статистиката все още е много страшна. Всяко второ дете е жертва на тормоз в нета, каза проф. Владимир Бронфенбренер. И настоя всяко училище да води самостоятелно обучение в 4-ти клас. На този принцип работи пилотното училище по програма „Киберзащитници“ СУ "Христо Ботев" в град Септември. В резултат на специалното обучение то стана училището с най-нисък процент пострадали деца в онлайн пространството в ЕС (31.8%)

Гореща национална линия

Нужно е създаването на гореща национална линия, която ще се фокусира само върху детски кибертормоз с координиращ център към нея, както е в Израел, каза проф. Бронфенбренер и разказа опита на своята държава, в която за броени минути след подаването на сигнала от дете органите на реда стигат по насилника и го закопчават.

Служебен регистър на педофилите

Крайно необходим е и служебен регистър на лицата, за които има данни за педофилски прояви. А също така и адекватно наказание на извършителите, категоричен бе проф. Бронфенбренер.

Ние сме длъжни да осигурим среда, в която младите да реализират своите възможности, категоричен бе кметът на Шумен проф. Христо Христов.

„Град с традиции, със знание и иновации – Шумен няма как да не застане зад една такава благородна кауза. Трябва да подкрепим и реализираме тази инициатива на ниво област. Шумен може да бъде пример за сътрудничество между родители и институции при решаването на този проблем“, допълни проф. Христов.

Шумен с най-ниски нива на кибертормоз

Той съобщи, че Шумен е водещата област в България по ниски нива на кибертормоз, но за запазването на тази тенденция е нужно да се насочат усилията към превенцията.

В интернет пространството дебнат много големи опасности – и за децата, и за възрастните. Ще се радвам да чуя за чуждия опит, заяви областният управител на Шумен Катя Иванова. Имате уверението от мен и от цялата областна администрация, че ще работим с другите институции, както на местно ниво, така и на национално - с държавната власт и неправителствените организации, за да направим всичко възможно нашите деца да бъдат защитени, подчерта Иванова. Тя съобщи, че в най-скоро време на всички учители ще бъде представен проектът „Киберзащитници“.

Бутон с инструкции на страниците на всички училища

На страниците на всички образователни институции трябва да бъде поставен бутон с инструкции за действие при кибертормоз, призова Таня Боянова, старши експерт по приобщаващо образование в Регионалното управление на образованието – Шумен. Училищната общност трябва да бъде обединена в борбата с кибертормоза, подчерта тя.

По думите ѝ е важно родители, директори и педагогически екипи да бъдат подготвени за различните форми на онлайн тормоз. Психолозите и педагогическите съветници следва да познават спецификата на този тип насилие и да умеят да работят с децата, станали жертви или свидетели на подобни ситуации.

МОН със съвети как да разпознаем нараненото дете

Рисковете при децата в училищната среда са онлайн тормоз, измами и изнудване, неподходящо съдържание и контакт с непознати. Колегите от следствието споменават, че това се случва доста често - децата наистина имат контакт с непознати и това е заплаха за тях. Това заяви по време на дискусията „Заедно срещу кибертормоза на деца“ Онник Таракчиян, главен експерт в министерството на образованието и науката.

На въпроса как бихме могли да разпознаем скритите опасности той даде дефиницията според УНИЦЕФ. От организацията посочват, че при онлайн тормоз се наблюдава поведение, което отдръпва от социалните контакти. Има депресия, ниска самооценка, проблем със съня и апетита, както и влошени учебни резултати. Това са неща, които на нас биха ни подсказали, ако наблюдаваме децата си, че нещо не е както трябва. Това е нашата отговорност да наблюдаваме децата си, отбеляза Таракчиян.

Според него при съмнение трябва да уведомяваме преподавателя в училище, директора, психолози, системни администратори. Много е важно да дадем обратна връзка, защото всеки е специалист в неговата област, но когато става въпрос за децата, е добре да се обръщаме към училищните психолози. Те са тези, които биха взели адекватни мерки и дали най-доброто решение в подобна ситуация, каза главният експерт в МОН.

Като съвети към родителите и учителите що се отнася до ползването на интернет от деца той изброи мерки като силни пароли, поверителност, несподеляне на личната информация, докладване на проблем на учители, на директори, на училищни специалисти, на психолози.

„Виваком“ с последно поколение защита

„Виваком“ внедрява защитни стени от най-ново поколение, които ще използват изкуствен интелект за анализ и контрол на интернет трафика. Новата технология ще осигури още по-високо ниво на киберзащита и ще предотвратява достъпа на учениците до сайтове, които не са свързани с учебния процес. Това обясни Владислав Димитров, регионален мениджър на телекомуникационната компания за Варна по време на дискусията „Заедно срещу кибертормоза на деца“.

„Следващото поколение защитни стени ще анализира трафика в реално време чрез изкуствен интелект и ще открива потенциални заплахи още преди да достигнат до мрежата“, обясни Димитров.

Операторът вече подпомага над 450 училища в страната в борбата с кибератаките. Компанията изгражда индивидуални решения за всяко учебно заведение, включително филтриране на трафика и контролиран достъп до мрежата.

„Виваком“ разполага и с най-големия център за развитие на мрежите на Балканите, който работи успешно вече 30 години.

Албена Иванова – Неделчева, директор на СУ „Сава Доброплодни“ изтъква, че училищата ползват защитни стени, но те не са добре направени. Биха искали да се възползват от услугите на „Виваком“, но за целта им е нужно допълнително финансиране. Имаме специална програма с МОН. В партньорство с Министерството на образованието и науката „Виваком“ продължава да разширява мерките за сигурност и да изгражда дигитална защита за българските училища, увери Димитров.

Родители звънят на горещите линии. Търсят съвети как да предпазят децата си

Големият проблем в Шумен не са тежките онлайн престъпления срещу деца, а липсата на информация в родителите им. 65% от обажданията на горещата линия на Сейфнет са от майки и бащи, съобщи организацията. Притеснените родители искат да знаят как да предпазят децата си и как да разпознаят признаците на нараняването им.

В Шумен към момента няма заведени дела, свързани с наранени деца в интернет пространството, съобщи съдия Мирослав Марков, председател на Районен съд – Шумен.

По думите му, учениците от 11. и 12. клас вече са добре запознати с рисковете в онлайн средата – както в социалните мрежи, така и в други интернет платформи. „Вероятно има единични случаи, които не стигат до прокуратурата и съда, но те са изключение“, уточни съдия Марков.

Въпреки ниския брой случаи, той подчерта, че превенцията остава изключително важна: „Децата прекарват голяма част от времето си онлайн. Надявам се и занапред да няма случаи на кибертормоз, но е важно обществото да бъде отговорно и да направи необходимото.“

Големият проблем в Шумен остават случаите на обиди, заплахи и шейминг, посочиха органите на реда и директорите на училища.

Районният прокурор на Шумен Любомир Георгиев също изтъкна необходимостта от законодателни промени, които да отговорят на новите реалности в дигиталната среда. „Нашето законодателство е леко остаряло. Надявам се да бъдат въведени актуални законови промени, свързани с киберпрестъпленията“, заяви Георгиев.

Той допълни, че наказателната репресия у нас е съпоставима с тази в останалите страни от ЕС, а санкциите за педофилия по българския Наказателен кодекс са сериозни. Според него обаче по-масовите форми на онлайн тормоз – като заплахи, обиди и агресивно поведение в мрежата – не бива да се подценяват.

Комисар Веселин Захариев от ОДМВР – Шумен представи тревожни данни от статистиката на МВР. Според тях 40% от децата поне веднъж са общували с непознати в интернет, а на 39% им е бил откраднат профил, без 68% от родителите да знаят за това.

Сред основните онлайн предизвикателства той посочи рисковото поведение в социалните мрежи – публикуване на опасни селфита, участие в агресивни или животозастрашаващи „предизвикателства“, както и поглъщане на опасни вещества. Захариев алармира и за зачестили случаите на кражба на лични данни чрез онлайн игри, при които децата въвеждат банковите данни на родителите си, привлечени от „бонус точки“ или виртуални награди. Друг сериозен проблем е размяната на интимни снимки между деца на възраст 10–15 години, която често води до изнудване и заплахи.

„Най-голямата опасност остава онлайн педофилията – започва с комуникация в социалните мрежи, преминава в обмен на голи снимки и завършва с изнудване“, предупреди комисар Захариев. По негови думи, педофилите най-често атакуват деца на възраст между 7 и 10 години.

Още един проблем, свързан с родителите, изтъкнаха Албена Иванова – Неделчева, директор на СУ „Сава Доброплодни“ и Мирослава Гендова зам.-директор на ІІ ОУ „Д-р Петър Берон“. Майките и бащите отказват съдействие, ако детето им има вина. Така наказанието му е трудно. Според Неделчева все по-често срещаното засрамване в интернет чрез разпространение на снимки или постове, което също е вид насилие, оставя трайни психологически следи в децата и трябва да се работи върху възпитанието на децата.

