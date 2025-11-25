При тормоз в нета най-уязвими са 12-14 годишните

„При тормоз в киберпространството най-уязвими са учениците между 12 и 14 годишна възраст. Има два вида тормоз: деца нараняват деца и възрастни нараняват деца“.

Това каза на форума в Пловдив „Заедно в борбата срещу кибертормоза на деца“ проф. Владимир Бронфенбренер. председател на Българска академия за сигурност. Медиен партньор на събитието е в. „Стандарт“ с подкрепата на община Пловдив.

Според проф. Бронфенбренер явлението е сериозно и трябва да получи отпор от цялото общество. Той наблегна на факта, че през последните години, според официалните данни, тормозът на деца в нета е намалял с една десета.

„Агенцията за защита на детето работи в пълна координация още 6 институции в областта на сигурността, образованието и правосъдието. Важна е превенцията“, категоричен бе председателят на Българска академия по сигурност.

Проф. Бронфенбренер припомни, че съществува горещ телефон със съвети в подкрепа на децата и на възрастните. „Ако операторът прецени, предава нещата в гражданското направление на полицията“, съобщи той. В редки случаи, ако има опасност за детето, на място се изпраща патрулка.

Някои държави вече имат ограничаване на ползването на социални мрежи от деца - Германия, Австрия, Испания, съобщи още професорът.

И уточни, че киберпространството въздейства пряко върху живота ни.

