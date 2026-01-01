Рожден ден днес има легендарна актриса

Рожден ден днес има легендарната актриса Латинка Петрова. "Стандарт" й пожелава здраве, щастие и късмет през новата 2026 година!
Празнува още депутатът от ДПС-Ново начало Димитър Григоров.
Да почерпят:
Васил Антонов, икономист и политик
Вера Кирова, примабалерина
Димитри Иванов, журналист и преводач
Проф. д-р Иво Кременски, специалист по генетика
Траян Марковски, адвокат, бивш председател на Висшия адвокатски съвет
Иван Кръстев, политолог
Йоло Денев, писател
Д-р Красимир Катерински, началник Отделение по образна диагностика в МБАЛ „Сердикамед“
Василена Златарева, зам.-главен счетоводител "Изток плаза"
